가천대 길병원, 책임의료기관 협력 강화…원외대표협의체 회의·공동 심포지엄 잇따라 개최

기사입력 2025-12-22 18:05


[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원(병원장 김우경)은 인천권역책임의료기관으로서 인천 지역 공공보건의료 협력체계 강화를 위한 논의를 잇따라 진행했다.

가천대 길병원은 지난 19일 인천 오라카이 송도파크호텔에서 '2025년도 제2차 인천 책임의료기관 공동 원외대표협의체 회의' 및 '2025년 인천 책임의료기관 공동 심포지엄'을 개최했다.

우선 오전에 개최된 '2025년도 제2차 인천 책임의료기관 공동 원외대표협의체 회의'는 ▲인천광역시의료원 ▲인천적십자병원 ▲인천세종병원 ▲나은병원 등 4개 지역책임의료기관과 인천광역시, 보건소장, 해양경찰서장, 소방본부, 각 구청 등 원외 대표협의체 위원과 관계자 100여 명이 참석했다.

회의에서는 문종윤 가천대 길병원 공공보건의료사업실장이 권역 및 지역책임의료기관 간 공공보건의료 협력체계 구축 사업의 추진 현황과 성과를 공유했다. 이후 임정수 가천대 길병원 공공의료본부장 진행으로 참가자들은 ▲퇴원환자 지역사회 연계 ▲중증응급 이송·전원 진료협력 ▲감염 및 환자안전관리 ▲산모·신생아·어린이 협력 등 다양한 공공보건의료 분야에서의 협력 방안을 논의했다.

이어 가천대 길병원은 인천광역시 및 인천시 공공보건의료지원단, 4개 지역책임의료기관과 함께 '2025년 인천 책임의료기관 공동 심포지엄'을 개최했다. 심포지엄은 '인천광역시 의료돌봄이 나아갈 방향과 책임의료기관의 역할 모색'을 주제로 열렸으며, 의료돌봄 통합체계 구축과 책임의료기관 간 협력 방안을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

심포지엄에서는 ▲의료돌봄 시대의 지방분권화 ▲지역사회 의료·돌봄 연계모델 개발 연구 ▲간호 인력 활용 ▲수요자 중심 의료돌봄 체계 등을 4명의 연자의 주제 발표와 8명의 패널 토의가 진행됐다.

김우경 병원장은 "권역책임의료기관으로서 지역책임의료기관과의 협력을 통해 인천 지역 필수·공공의료 체계를 더욱 강화해 나가겠다"며 "지역 주민이 체감할 수 있는 의료돌봄 성과를 지속적으로 창출하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.