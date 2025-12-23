호흡곤란 호소 환자 마구 폭행한 의사…"제정신인가?"

기사입력 2025-12-23 14:24


호흡곤란 호소 환자 마구 폭행한 의사…"제정신인가?"
사진출처=나브바라트 타임스

[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 한 병원에서 의사가 호흡곤란을 호소하는 환자를 폭행하는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다.

나브바라트 타임스 등 현지 매체들에 따르면 22일(현지시각) 인도 히마찰프라데시주에 위치한 인디라 간디 의과대학(IGMC) 병원에서 해당 장면이 목격됐다.

영상을 보면 환자는 해당 병원에서 검사를 받은 뒤 호흡 곤란으로 침대에 누워 있었다.

그는 당시 담당 의사가 이유 없이 무례한 말투로 대하며 언쟁이 시작됐고, 이후 폭행을 당했다고 주장했다.

환자는 "기관지 내시경 검사를 받은 직후 숨쉬기가 힘들어 산소를 요청했는데, 의사가 입원 여부를 따졌다"며 "존중하는 태도로 말해 달라고 요구했지만 오히려 공격적인 태도를 보였다"고 말했다.

이어 "가족에게도 그렇게 말하느냐고 묻자 '개인적인 질문'이라고 하더니 갑자기 주먹을 휘둘렀다"고 덧붙였다.

영상에는 의사가 환자에게 여러 차례 주먹을 휘두르는 모습이 담겼으며, 환자는 몸을 가리며 방어하는 장면이 담겼다. 해당 영상은 온라인에서 빠르게 확산되며 공분을 샀다.

사건 직후 병원에는 많은 시민들이 몰려와 가해 의사에 대한 조치를 요구했다.

이에 조사위원회를 구성한 병원 측은 "실태를 파악한 후 조만간 조사 보고서를 제출할 예정"이라며 "경찰에도 해당 의사에 대한 신고가 접수됐다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

연예 많이본뉴스
1.

유재석, 미담 끝이 없네...연극팀에 럭셔리 '랍스터 도시락' 선물 "너무 힘이 돼"

2.

'주사 이모' 친분 자랑에 연예계 초토화…홍진영→강민경까지 불똥[SC이슈]

3.

법륜 스님 "신민아, ♥비인두암 투병 김우빈 위해 공양미 이고 기도"..결혼식 주례사 공개

4.

5.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"너한테 때릴거야." 공격은 좋은데 리시브 불안 노출. 프로데뷔 꿈이룬 '배구 예능 스타'의 2번째 경기는

2.

송성문 없는 3루수. LG가 32년만에 恨을 풀까. 26세되는 4번 타자는 이미 준비됐다

3.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

4.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

5.

"몇 년 지켜봤다" SD 단장, 송성문 222억 안긴 이유 밝혔다…"탐나는 국제계약 선수 중 하나"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.