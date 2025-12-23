호흡곤란 호소 환자 마구 폭행한 의사…"제정신인가?"
|사진출처=나브바라트 타임스
[스포츠조선 장종호 기자] 인도의 한 병원에서 의사가 호흡곤란을 호소하는 환자를 폭행하는 영상이 공개돼 충격을 주고 있다.
나브바라트 타임스 등 현지 매체들에 따르면 22일(현지시각) 인도 히마찰프라데시주에 위치한 인디라 간디 의과대학(IGMC) 병원에서 해당 장면이 목격됐다.
영상을 보면 환자는 해당 병원에서 검사를 받은 뒤 호흡 곤란으로 침대에 누워 있었다.
그는 당시 담당 의사가 이유 없이 무례한 말투로 대하며 언쟁이 시작됐고, 이후 폭행을 당했다고 주장했다.
환자는 "기관지 내시경 검사를 받은 직후 숨쉬기가 힘들어 산소를 요청했는데, 의사가 입원 여부를 따졌다"며 "존중하는 태도로 말해 달라고 요구했지만 오히려 공격적인 태도를 보였다"고 말했다.
이어 "가족에게도 그렇게 말하느냐고 묻자 '개인적인 질문'이라고 하더니 갑자기 주먹을 휘둘렀다"고 덧붙였다.
영상에는 의사가 환자에게 여러 차례 주먹을 휘두르는 모습이 담겼으며, 환자는 몸을 가리며 방어하는 장면이 담겼다. 해당 영상은 온라인에서 빠르게 확산되며 공분을 샀다.
사건 직후 병원에는 많은 시민들이 몰려와 가해 의사에 대한 조치를 요구했다.
이에 조사위원회를 구성한 병원 측은 "실태를 파악한 후 조만간 조사 보고서를 제출할 예정"이라며 "경찰에도 해당 의사에 대한 신고가 접수됐다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
