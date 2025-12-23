서울성모병원, '성 니콜라스 어린이병원' 개원…"소아 의료 생태계 복원"

[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원은 23일 오전 11시 대강당에서 진행된 개원식을 통해, 중증·희귀난치 소아청소년 환자를 위한 체계적이고 전문적인 치료를 제공하는 '성 니콜라스 어린이병원'을 개원한다고 밝혔다. 이날 진행된 개원 행사에는 내·외빈과 교직원들을 포함, 약 400명 가량이 참석해 축하와 기대를 더했다.
성 니콜라스 어린이병원은 원내 전문병원 조직으로의 단순한 승격을 넘어, 대한민국 미래세대를 위한 소아 전문 의료체계 생태계 복원이라는 원대한 목표를 세웠다. 중증 희귀난치 질환에 대한 치료경험은 환자가 집중되는 상급종합병원에서 많은 경험이 가능한 만큼, 역량 있는 미래의 전문의들을 키워나가는 인큐베이터 역할에도 최선을 다한다는 각오다.
소아청소년 감염·면역·혈액종양 등 연구도 활발하다. 초거대 AI 보건의료서비스 개발(소아 혈액종양 분야), 맞춤형 T세포 치료제 개발, 백일해 대응 과제부터 시작해 임상시험에 이르기까지 다양한 연구를 진행하고 있다.
신체적인 치료 뿐 아니라, 정서적이고 사회적인 영역까지를 통합한 프로그램도 운영하며 환아들의 성장을 돕고 있다. 소아혈액종양병동 내에 마련된 라파엘 어린이학교는 강남교육청과의 협약을 통해 정규 교과를 인정받는 교육기관으로, 잦은 결석을 경험하는 환아들이 진학과 진급 등에 어려움을 겪지 않도록 학습 지원을 비롯한 또래 관계 유지, 정서적 안정과 회복을 지원한다. 또한 소아청소년완화의료팀인 '솔솔바람'을 운영하며 치료 전 과정에서의 통증에서부터 심리적 관리까지를 아우르고 있다.
개원식 행사에서 서울성모병원장 이지열 교수는 "서울성모병원이 가진 최고 수준의 임상·연구·교육 인프라를 바탕으로 모든 아동이 건강하게 성장할 권리를 지키는 데 앞장서고 국가적 소아필수의료 체계 강화에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.
초대 성 니콜라스 어린이병원장 정낙균 교수(소아청소년과)는 "가족 중 중증질환 아이가 생기면 본인이 겪는 정서적인 문제를 비롯해 병원비에 대한 부담, 그리고 환자의 형제나 자매가 부모와 겪는 갈등 등 복합적인 문제들이 뒤따른다"며, "앞으로도 성 니콜라스 어린이병원은 희귀·유전자 질환, 소아암, 감염 등 중증 소아 진료체계를 포괄적으로 갖춰나가는 한편, 질환의 치료에 앞서 예방과 조기 진단으로 환아들의 몸을 치료하는 것은 물론이고, 환아와 가족들이 겪는 복합적인 갈등과 아픔까지 아우르는 맞춤형 전인 치유를 제공해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.
가톨릭대학교 서울성모병원 소아청소년과 정낙균 교수는 소아백혈병, 림프종, 재생불량빈혈, 소아암(뇌종양, 육종 등), 혈액질환을 진료하며 고난도 항암치료와 조혈모세포이식 분야에서 오랜 임상 경험을 보유한 국내 소아혈액종양 분야의 대표적인 전문가다.
국내 최대 규모 소아청소년 혈액암 치료센터인 서울성모병원 혈액병원 소아혈액종양센터 (무균실 36병상 포함, 총 46개 병상)의 센터장을 역임하며, 소아혈액질환에 대한 다학제 협진 시스템 기반을 마련하였다. 조혈모세포이식 노하우를 기반으로 최적의 맞춤형 치료를 제공하며, 이식 성적 향상과 부작용 감소를 위해 노력해왔다. 성장기 아이들의 사회 복귀와 장기 생존 후 삶의 질까지 고려한 통합적 관리체계를 갖추는데도 주력하고 있다.
국내 최고 수준의 임상 경험과 연구 업적을 인정받고 있는 그는 현재 가톨릭의대 소아청소년교실 주임교수, 소아혈액종양학회 차기 회장, 대한조혈모이식학회 이사장을 맡고 있다.