엠씨스퀘어, 수면 디바이스 '문슬립' 2주 체험 후 전액 환불제 운영

최종수정 2025-12-26 15:19

엠씨스퀘어가 소비자가 직접 제품을 경험한 후 선택할 수 있도록 문슬립에 2주 체험 후 조건 없는 100% 전액 환불 정책을 적용했다고 밝혔다.

이번 환불제를 통해 수면 제품 특성상 개인차가 큰 만큼 체험 중심의 합리적인 소비 환경을 마련했다는 게 브랜드 측의 설명이다.

엠씨스퀘어는 35년간 뇌파 과학(Brainwave Entrainment Technology)을 연구해 온 국내 두뇌 웰니스 전문 브랜드다. 또한 집중력 향상 기기부터 휴식ㆍ수면 영역까지 기술을 확장하며, 과학적 근거를 중심으로 한 제품 개발을 이어오고 있다.

이번에 출시한 '문슬립'은 수면에 특화된 뇌파 동조화 기술을 적용한 비약물 수면 디바이스다. 빛과 소리를 활용해 뇌를 자연스럽게 이완 상태로 유도하며, 신체 접촉이나 약물 없이 사용할 수 있도록 설계됐다.

문슬립의 핵심 기술은 알파(8~12Hz), 세타(4~7Hz), 델타(0.5~3Hz) 영역의 주파수를 활용한 뇌파 동조화 시스템이다. 특별히 변조된 주파수를 3D 자연음과 결합해 수면 전 긴장을 완화하고 입면을 돕는 것이 특징이다.

해당 기술은 한국표준과학연구원(KRISS) 임상 연구를 통해 효과가 검증됐다. 연구 결과 입면시간 단축, 수면 중 각성 시간 감소, 수면 효율 개선 등 주요 지표에서 유의미한 개선 효과가 확인됐다.

엠씨스퀘어 관계자는 "문슬립은 과학적 근거를 바탕으로 개발된 수면 솔루션"이라며 "부담 없이 체험하고 스스로 변화를 느낄 수 있도록 정책을 설계했다"고 말했다.

