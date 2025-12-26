박근형, 55년 결혼 생활 철칙부터 故 이순재와의 마지막까지 털어놨다

[스포츠조선 조민정 기자] SBS '미운 우리 새끼'에 배우 박근형이 등장해 고(故) 이순재와의 마지막 순간을 떠올린다. 28일 방송에서는 85세에도 여전히 '국민 꽃중년'다운 존재감을 발산하는 박근형의 솔직한 입담이 공개된다.
박근형은 과거 예능 '꽃보다 할배'에서 하루 7~8통씩 아내에게 전화를 걸던 모습으로 화제를 모았던 바. 그는 "그럴 수밖에 없던 이유가 있었다"며 당시의 사연을 털어놔 母벤져스를 뭉클하게 한다. 이어 "아내와 싸워도 이것만은 절대 안 한다"는 결혼 55년 차의 확고한 부부 철칙까지 공개해 시선을 집중시킨다.
박근형은 최근 스케줄로 바쁜 나머지 아내와의 중요한 약속을 잊어 서운하게 만들었던 일화도 고백한다. 특히 아내의 잔소리를 피해가는 '필살기'까지 공개되자 스튜디오는 웃음바다가 됐다는 후문이다. 장인정신으로 작품을 대하는 배우 박근형도 "아내 잔소리만큼은 피해보고 싶다"고 털어놓으며 현실 남편 면모를 드러낸다.
이날 박근형은 오랜 시간 동료이자 친구로 함께했던 고 이순재를 언급하며 깊은 그리움을 전한다. 그는 "병원에 가신 후 뵙지 못하고 떠나보낸 게 많이 힘들다"고 담담히 말하며 먹먹함을 자아냈다. 또 연극 공연 중이던 자신을 직접 찾아와 따뜻한 조언을 건넸다는 고인의 마지막 모습을 회상해 모두를 숙연하게 한다. 과연 고 이순재가 마지막으로 남긴 말은 무엇일지 관심이 쏠린다.
박근형의 깊은 고백과 웃음 넘치는 에피소드는 28일 오후 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.