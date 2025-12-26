박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' 될까

기사입력 2025-12-26 13:38


박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' …

[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다'에서 이주승이 자신의 '레이싱카'를 공개한다. 그가 튜닝부터 '주승 그린'으로의 도색까지 직접 도전한다고 해, 어떤 모습일지 궁금증을 끌어올린다.

오늘(26일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 이주승의 '레이싱카'가 공개된다.

공개된 사진 속에는 이주승이 흥미를 제대로 사로잡은 취미 생활 현장이 담겨 있다. 그는 "AI와 디지털화 시대에 찾은 아날로그의 향수"라며 새로운 취미에 대한 애정을 드러낸다.


박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' …
공룡에 이어 이주승의 마음을 저격한 취미는 바로 '미니카 레이싱'. 이주승은 두 달 전부터 직접 튜닝과 도색까지 도전할 만큼 '미니카 레이싱'에 푹 빠져 있다고 한다. 그는 자신만의 미니카를 완성하기 위해 '크리스마스' 콘셉트의 커스텀에도 나선다.

퍼스널 컬러인 '주승 그린'을 바탕으로, 이주승의 섬세한 터치가 더해져 탄생한 '주승 레이싱카'의 비주얼에도 관심이 쏠린다. 입을 앙 다물고 '미니카 커스텀'에 몰입한 그의 진지한 모습 역시 눈길을 끈다.

또한 이주승은 한국의 미니카 챔피언과 레이싱 대결을 펼친다. 앞서 자신의 최고 기록을 깨기 위해 모터의 컨디션을 끌어올렸던 그는 브레이크를 교체하고 건전지를 완충하며 'F1' 경기를 방불케 하는 긴장감을 보여준다. 레일 위를 질주하는 '주승 레이싱카'가 어떤 기록을 세울지 귀추가 주목된다.


박나래·키 빠진 '나혼산', 이주승이 전면에 나섰다...'시청률 반등' …
이주승의 마음을 사로잡은 '레이싱카'의 모습은 오늘(26일) 밤 11시에 방송되는 MBC에서 확인할 수 있다.

한편 '나 혼자 산다'는 최근 박나래 키가 하차한 뒤 다양한 논란에 휘말렸다. 박나래가 대만 출장 당시 주사이모를 동행했다가 제작진과 싸운 일화가 공개되면서 제작진은 불법 의료를 알고 있었다는 지적부터 전 매니저들이 만든 음식 등을 박나래 혼자 만든 것으로 포장해 방송했다는 내용이 폭로되면서 위기를 겪고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 아역 배우, 26세에 사망..남자친구 살인 혐의로 체포

2.

박근형 "故 이순재, 끝내 뵙지 못하고 떠나보내 많이 힘들다"

3.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

4.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

5.

전현무, '내밀한 처방전' 공개하더니 '지퍼' 판타지까지 고백 "뒤태 더 보여..어질어질해"

연예 많이본뉴스
1.

유명 아역 배우, 26세에 사망..남자친구 살인 혐의로 체포

2.

박근형 "故 이순재, 끝내 뵙지 못하고 떠나보내 많이 힘들다"

3.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

4.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

5.

전현무, '내밀한 처방전' 공개하더니 '지퍼' 판타지까지 고백 "뒤태 더 보여..어질어질해"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 긴장해라! 멕시코 최대 변수 등장..."국대 역사상 가장 영향력 있던 선수" 韓 울렸던 레전드, 대표팀 승선 가능성 점화

2.

가난한 팀이 미쳤어요! 돈이 어디서 났지? 김하성 거절 → 유망주한테 1888억 '클럽 레코드' 쐈다

3.

'15억도 무용지물' 최형우 새삼 놀랍다…'은퇴 아니면 찬바람' 베테랑들의 추운 겨울

4.

'짠돌이 구단, 화끈하게 질렀다' 김하성에게 4년 제시했던 애슬레틱스, 프랜차이즈 신성 소더스트롬에 최대 8년-1900억 핵폭탄 계약

5.

'이게 무슨 날벼락?' 모하메드 살라, 성탄메시지에 종교적 갈등 왜?…SNS 'X마스 트리' 사진에 무슬림 '발끈'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.