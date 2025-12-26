[단독] 조보아, 이준호에 힘 보탠다..'캐셔로' 초능력자 특별출연 예고

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 조보아가 '캐셔로'에 힘을 보탠다.

연예계 관계자는 26일 스포츠조선에 "조보아가 넷플릭스 오리지널 시리즈 '캐셔로'에 등장할 예정"이라고 밝혔다. '캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물.

'캐셔로'는 손에 쥔 현금만큼 힘이 세지는 초능력을 가진 상웅부터 술에 취하면 어떤 벽이든 통과할 수 있는 변호인(김병철), 먹을수록 강력한 염력을 발동시키는 방은미(김향기)까지, 기존 히어로 장르에서는 볼 수 없었던 히어로들의 등장으로 재미를 더한다. 여기에 조보아도 초능력자로 힘을 보탤 예정이다. 조보아가 어떤 능력을 다룰 수 있는지는 밝혀지지 않았으나, '어이없는 방법'으로 초능력을 발휘할 수 있다는 설정의 '캐셔로'인 만큼, 조보아 역시 새로운 느낌의 히어로를 표현할 수 있을 것으로 예상된다.

조보아는 올해로 연기 13주년을 맞이하며 꾸준히 작품을 선보여온 배우다. 올해는 결혼 이후 넷플릭스 시리즈 '탄금'을 선보이면서 국내외 시청자들의 호평을 받았다. '캐셔로'는 조보아가 지난해 촬영했던 작품으로, 올해 '탄금'을 공개한 뒤 임신 소식을 전하며 당분간 연기 활동이 뜸해질 것이라 생각했던 팬들에게는 연말 선물이 될 것으로 보인다.

한편 '캐셔로'는 26일 넷플릭스 연말 마지막 작품으로 공개를 앞두고 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

