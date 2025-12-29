환아들에 따뜻한 추억 선물…우리아이들의료재단, 크리스마스 행사 성료

기사입력 2025-12-29 15:40


[스포츠조선 장종호 기자] 보건복지부 지정 전국 유일의 소아청소년 전문병원을 산하에 둔 우리아이들의료재단(이사장 정성관)은 지난 12월 24일과 25일 양일간 우리아이들병원과 성북우리아이들병원에서 환아를 위한 크리스마스 행사를 진행했다고 밝혔다.

우리아이들의료재단은 크리스마스를 병원에서 보내는 환아들에게 특별한 기억을 선사하기 위해 매년 크리스마스 특별 이벤트를 진행하고 있다. 올해 역시 외래 및 입원 환아들에게 장난감 블록, 스케치북, 어린이 영양제 등 다양한 선물을 전달하며 아이들에게 따뜻한 마음을 전했으며, 환아와 보호자들이 함께 참여할 수 있는 다채로운 프로그램을 마련해 병원 안에서도 크리스마스의 기쁨을 느낄 수 있도록 했다.

우리아이들병원은 보호자와 아이들이 함께 참여하는 '크리스마스 펠트 모자 만들기' 체험 프로그램을 운영해, 직접 만든 모자를 쓰고 추억을 남길 수 있는 특별한 시간을 마련했다. 행사에 참여한 아이들과 보호자들에게는 기념용 폴라로이드 사진을 촬영해 선물로 전달하고 병원에서의 하루가 더욱 따뜻한 기억으로 남도록 했다.

성북우리아이들병원에서는 이승로 성북구청장과 서울주니어합창단이 함께한 크리스마스 캐럴 공연을 비롯해 아가페매직마술공연팀(마술사 정인규)이 준비한 그림자쇼와 LED마술쇼 등 아이들이 즐길 수 있는 다양한 공연이 펼쳐졌다. 행사에 참여한 환아와 보호자들은 병원에서 보내는 크리스마스가 결코 허전하지 않다며 큰 호응 속에 행사에 참여했고, 공연과 체험 프로그램이 이어지는 동안 병원 곳곳에는 아이들의 웃음과 밝은 표정이 끊이지 않았다. 특히 아이들이 직접 마술쇼에 참여하며 즐거워하는 모습은, 병원이 단순한 치료 공간을 넘어 정서적 쉼터로서의 역할을 수행하고 있음을 다시 한 번 보여주는 장면이 됐다.

백정현 병원장은 "짧은 시간이지만 아이들이 진심으로 즐거워하는 모습을 보며 병원이 아이들에게 어떤 공간이어야 하는지 다시 생각하게 됐다"며 "진료뿐 아니라 아이들의 마음까지 돌볼 수 있는 병원이 되도록, 일상 속에서 이런 따뜻한 순간들을 계속 만들어 가겠다"고 말했다.

유병근 병원장은 "아이들에게 크리스마스는 한 해를 기억하게 만드는 소중한 날"이라며 "올해도 의료진과 지역사회가 함께 마음을 모아 아이들에게 특별한 하루를 선물할 수 있어 의미가 깊다. 앞으로도 병원은 치료의 공간을 넘어 아이들이 웃고 희망을 느낄 수 있는 공간으로 자리매김해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 우리아이들의료재단 산하 우리아이들병원과 성북우리아이들병원은 지난 4월부터 24시간 '친구클리닉'을 운영하며 24시간, 365일 진료를 통해 소아 진료 공백을 최소화하는 데 힘쓰고 있다. 진료의 연속성과 접근성을 강화하는 한편, 치료 공간을 넘어 아이들이 마음까지 치유받을 수 있는 병원 환경을 만들기 위해 다양한 문화·정서 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


우리아이들의료재단 크리스마스 행사 사진

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

