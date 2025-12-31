탄수화물 하향·단백질 상향·당류 문구 수정…'2025 한국인 영양소 섭취기준' 발표

기사입력 2025-12-31 08:41


탄수화물 하향·단백질 상향·당류 문구 수정…'2025 한국인 영양소 섭취…
이미지=한국영양학회. 자료=보건복지부 · 한국영양학회, 2025 한국인 영양소 섭취기준, 2025.

보건복지부가 '2025 한국인 영양소 섭취기준'(이하 '영양소 섭취기준')을 개정해 배포했다. 지난 2015년 국가 차원에서 처음 제정한 이후 2020년에 이어 두 번째로 개정이 이루어진 것이다.

국민의 건강증진에 필요한 영양소 41종의 적정 섭취 기준을 담은 영양소 섭취기준에서는 균형 잡힌 식생활을 위해 활용할 수 있도록 각 영양소별 기능, 한국인의 섭취 실태, 연령별·성별 섭취기준, 영양소별 주요 급원식품 등을 제시했다.

보건복지부는 한국영양학회와 함께 3개년에 걸쳐 국내외 집단(코호트) 연구 및 국민건강영양조사 결과를 분석해 영양소 섭취기준을 마련했다. 147인의 제·개정 위원회를 구성해 영양소별 기준(안)을 제시하고, 체계적 문헌평가와 워크숍, 공청회, 결과발표회를 거쳐 최종안을 확정했다.

우선, 에너지 적정비율을 개정했다. 탄수화물, 단백질과 사망률 간의 상관관계 등에 관한 그간의 연구결과를 반영해 2020년 대비 탄수화물의 적정비율은 55~65%에서 50~65%로 하향조정했고, 단백질은 7~20%에서 10~20%로 상향조정했다. 지방의 경우 15~30%로 유지됐다.

결핍 시에 간의 지방 축적, 간기능의 이상, 인지기능 저하, 태아의 신경관 형성 및 신경계 발달 이상 등을 유발하는 콜린에 대해서는 미국, 유럽 등 해외사례를 반영해 충분섭취량과 상한섭취량을 새롭게 설정했다.

그 외 식이섬유, 비타민 B6, 칼슘, 인, 나트륨 등 20개 영양소의 적정 섭취기준을 변경했다.

식이섬유는 성인 12.5g/1,000kcal 기준으로 새로운 산출식을 적용해 산출하되, 연령별 섭취 특성을 고려해 보정했다. 50세 이상은 만성질환 예방을 위해 남성 30g, 여성 25g 이상을 유지하도록 개정했다.

칼슘은 동아시아인 자료의 사용을 확장하고 계산을 더 정밀하게 해 필요량을 조정했다. 12~14세, 15~18세 청소년의 평균필요량 근거에 사용된 동아시아인 연구를 확인하고 계산식 오류를 수정해 평균필요량 또는 권장섭취량이 50mg/일 가량 감소했다. 50세 이상 남녀 평균필요량 결정 근거에는 일본 노인 연구를 포함했다. 50세 이상 여자에게 추가로 계산된 흡수율, 임상적 가중치 등은 중복계산됐거나 근거 부족으로 제외돼 권장섭취량을 줄였다.


또한 당류의 경우 섭취저감 필요성을 고려해 문구 수정이 있었다. 총당류 "10~20% 이내" 섭취를 "20% 이내"로 수정했다. 첨가당에 대해서는 "10% 이내 섭취"를 "10% 이내 제한"으로 다듬었다. '가당음료의 섭취는 가능한 줄인다'는 문구도 추가됐다.

정은경 보건복지부장관은 발간사에서 "이번 섭취기준에서는 국민의 영양 요구와 질병예방을 위한 영양 권고를 보다 정교하게 제시하고, 생애주기 및 성별 특성, 급증하는 만성질환 부담 등을 균형있게 반영했다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

스포츠 많이본뉴스
1.

'이대호, 홍성흔 아니다' 초미의 관심, 울산 초대 감독 후보는 장원진-윤해진...단장엔 SSG 출신 류선규 포함

2.

10억원+1,4R 지명권 내준 '우승 청부사', 그런데 관심이 없다고?…KIA 웃어야 하나 울어야 하나

3.

충격! 불펜행 불만 품고 WS 선수단 이탈, 결국 폰세에 밀려 트레이드 수순...TOR 1892억 베테랑의 운명

4.

"흥민이 형, 저도 떠나요!" SON 이적 뒤 폭망…英 BBC 확인 '존슨 이적료 3500만 파운드, 크리스털 팰리스 합류'

5.

"너, 내 동료가 되라!" 폰세 신났다! 토론토, 日 '골글 3루수' 영입하나…오카모토 美서 미팅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.