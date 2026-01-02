을지재단 "창립 70주년, 2026년 대한민국 의료의 미래 선도"

[스포츠조선 장종호 기자] 을지재단(회장 박준영)은 창립 70주년을 맞은 2026년을 '다음 100년을 향한 새로운 출발점'으로 규정하고, 환자 중심 의료, 구성원 존중 경영을 재단 핵심가치로 공식 선포했다.

또, '덕분에 70년, 함께 100년'이란 공식 슬로건 아래 향후 100년을 향한 비전과 핵심 방향을 제시했다.

박준영 회장은 이날 신년사를 통해 "2026년은 을지재단의 모태인 을지대학교의료원 창립 70주년을 맞는 뜻깊은 해"라며 "지난 70년이 대한민국 의료를 위한 헌신과 신뢰의 역사였다면, 앞으로의 100년은 국민과 함께 만들어가는 미래의 시간"이라고 밝혔다.

이어 어려운 의료·교육 환경 속에서도 현장을 지켜온 임직원들에게 감사를 전하며, "의료기관의 존재 이유는 환자이고, 교육기관의 존재 이유는 학생이란 변하지 않는 진리가 바로 을지정신"이라고 말했다.

또한 "작은 씨앗이 숲을 이루듯 한 사람의 믿음이 오늘의 을지를 만들었다"며 "'덕분에 70년'을 넘어 이제 '함께 100년'을 향해 나가겠다"고 말했다.

박 회장은 이날 신년사에서 재단의 새로운 비전으로 '대한민국 의료의 미래를 선도하는 재단'을 제시하고, 이를 위한 핵심가치로 화합·전문성·혁신·책임·근검절약을 강조했다.

특히, 우수 의료진 확보, 전문간호사 제도 정착, 암병원 활성화를 가장 중요한 과제로 언급했다.

박 회장은 "암 환자에게 희망을 주는 최고 수준의 치료 환경을 구축하고, 정밀의료와 첨단치료 기술을 도입해 대한민국 대표 암병원으로 도약하겠다"고 말했다.


박 회장은 2027년 설립 60주년을 맞는 을지대학교의 교육혁신도 중점 전략으로 제시했다.

박 회장은 "학생이 자랑스러워하고 사회가 먼저 찾는 인재를 양성하기 위해 교육과정 혁신, 임상 실습 고도화, 국제교류 확대를 적극 추진하겠다"며 "을지에서 배우고 꿈꾸며 세계로 나아갈 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

박 회장은 노원·대전·의정부 등 재단이 운영 중인 지역과 함께 성장하는 사회적 책임도 강화하겠다는 의지도 밝혔다.

또한, 3년·5년·10년 단위의 장·단기 경영 전략을 수립해 "우리의 미래를, 우리 스스로 설계하겠다"고 선언했다.

박 회장은 마지막으로 "수많은 도전 속에서도 함께였기에 오늘의 을지가 있었다"며 "화합과 자부심으로 새로운 100년 역사를 함께 써나가자"고 임직원들에게 응원의 메시지를 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


박준영 을지재단 회장(가운데)이 2일 노원을지대학교병원에서 열린 2026년 시무식에서 신년사를 하고 있다.

