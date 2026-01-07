대홍기획, 자회사 스푼과 사옥 통합 "시너지 한층 더 강화"

기사입력 2026-01-07 18:05


대홍기획, 자회사 스푼과 사옥 통합 "시너지 한층 더 강화"

대홍기획(대표이사: 김덕희)이 자회사 스푼(SPOON)의 사옥을 대홍기획 본사와 동일한 서울역 인근(연세세브란스빌딩)으로 이전한다.

2024년 공식 출범한 스푼은 디지털 콘텐츠 제작과 미디어 솔루션을 전문으로 하는 자회사로, 이번 이전을 통해 본사와 자회사가 물리적으로 같은 공간에서 소통하고 협업할 수 있는 환경을 구축하게 됐다.

이를 통해 업무의 연속성과 효율성을 높이고,통합 마케팅 솔루션 제공 역량을 확장할 수 있게 됐다.

특히 대홍기획은 지난해 6월, 김덕희 대표이사가 스푼 대표이사를 겸직하며 'One Company, One Operation'체계를 공식화한 바 있다.

이번 사옥 통합은 그 연장선에서 조직 운영 체계를 전략적으로 융합하기 위한 조치다.

통합된 업무 환경은 디지털 옥외광고(DOOH, Digital Out of Home)를 비롯해 콘텐츠,미디어 전반에서 양사의 공동 성장을 견인할 계획이다.

대홍기획 김덕희 대표이사는"이번 사옥 통합을 계기로 양사의 전문성을 유기적으로 연결해, 스푼의 디지털, 미디어 중심의 사업 기반을 공고히 하고, 본원적 경쟁력을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 전했다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.