한국관광공사, 임직원 사칭 사기 주의 "사실여부 확인해야"

기사입력 2026-01-08 13:44


한국관광공사가 최근 자사 임직원을 사칭해 계약을 빌미로 대금을 가로채는 사기 행각이 잇따르고 있다며 관련 업계에 주의를 당부했다. 잇따른 사칭 사기 시도에 대응하기 위해 계약 체결 이력이 있는 업체 1,906개사를 대상으로 관련 내용을 공유하고, 보이스피싱 예방 안내를 하는 등 조치도 취했다.

8일 한국관광공사에 따르면 사기범들은 불특정 다수의 업체에 접근해 물품 대금 선입금을 유도한 후 잠적하는 이른바 '노쇼(No-Show) 사기*' 행각을 벌이고 있다. 대전 등지에서는 공사 직원을 사칭해 행사용 물품 납품을 의뢰하고, 위조된 협조요청 공문과 명함을 제시해 대금을 편취한 사례가 발생했다. 이들은 공문서를 교묘하게 위조해 신뢰를 얻는 등 범행 수법이 날로 지능화되고 있어 피해 예방을 위한 주의가 필요하다.

한국관광공사의 모든 물품 구매 및 용역 계약은 '나라장터' 및 공사 전자계약시스템 등을 통해 진행된다. 어떠한 상황에서도 전화나 문자, 이메일 등을 통해 특정 업체와의 이면 거래를 알선하거나 개인 명의 계좌로의 선입금을 요구하지 않는다.

한국관광공사 관계자는 "최근 공공기관의 공신력을 악용한 사기 범죄가 기승을 부리고 있어 관련 업계와 국민의 각별한 주의가 필요하다"며 "의심스러운 연락을 받았을 때 반드시 공사로 연락해 사실 여부를 확인해야 한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

