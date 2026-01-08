"겨울엔 딸기" 곤지암리조트, '스노위 스트로베리' 프로모션 진행

곤지암리조트가 브런치 뷔페 레스토랑 미라시아에서 상큼한 제철 딸기 디저트를 다채롭게 선보이는 '스노위 스트로베리' 프로모션을 진행한다. 프로모션 진행 기간은 1월 10일부터 3월 2일까지 매주 주말과 공휴일에 한해 진행한다.
곤지암리조트에 따르면 올해 스노위 스트로베리는 그동안 진행됐던 것과 비교해 업그레이드됐다 .새롭게 웰컴드링크존을 조성해 2종의 프리미엄 딸기 음료와 스파클링 와인 중 하나를 택하여 즐길 수 있고, 20여종의 딸기 디저트 및 100여종의 식사 메뉴까지 함께 즐길 수 있어 겨울 미식을 더욱 풍성하게 채워 줄 예정이다.
20여 종의 딸기 디저트는 선호도가 높은 다양한 베이커리 메뉴를 딸기와 접목해 다채롭게 선보인다. 달콤 상큼함으로 아이들 입맛까지 사로잡는 '딸기 요거트롤', '딸기 생크림 케이크', '미니 레드벨벳 케이크' 등 다양한 케이크류를 즐길 수 있으며, 바삭한 모나카와 팥앙금 및 딸기가 곁들여진 '딸기모나카', '갸또쇼콜라', 딸기 초코 머핀' 등 전문 파티쉐가 손수 선보이는 다양한 딸기 디저트를 취향에 따라 골라 즐길 수 있다. 쉐프가 직접 라이브로 구워주는 부채살구이와 후토마끼, 딸기루꼴라피자 등 식사 메뉴도 기존 브런치 뷔페 메뉴보다 업그레이드하여 선보일 예정이다.
곤지암리조트 관계자는 "고물가 상황 속 호텔 리조트 업계의 다양한 딸기 식음 프로모션을 스키장에서 합리적인 가격으로 더욱 풍미 있는 맛과 분위기를 즐길 수 있도록 준비했다"고 말했다.