[오피셜] 한때 벤투가 찍었던 '아시안게임 금메달리스트' K리그 전격 복귀..,강원, 고영준 임대 영입

[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 '골든 보이' 고영준(25)을 품에 안았다.
고영준은 2020시즌 앞두고 포항스틸러스에 입단했다. 데뷔 시즌에는 리그 8경기 2골 1도움으로 가능성을 보였다. 2021시즌에는 리그 32경기(3골 2도움)에 나섰다. K리그 입성 2년 만에 팀의 주전으로 성장해 K리그1 영플레이어상 후보에 올랐다. 2022시즌 리그 37경기 6골 4도움, 2023시즌 리그 28경기 8골 1도움을 기록하며 K리그 팬들에게 강한 인상을 남겼다. K리그 통산 기록은 105경기 19골 8도움이다. 이후 유럽 무대에 도전해 FK 파르티잔과 구르니크 자브제에서 활약했다.
고영준은 굵직한 대표팀 경력도 갖췄다. U-17(5경기), U-20(7경기 1골), U-23(18경기 2골), 성인(1경기) 대표팀을 두루 거쳤다. 2022 항저우 아시안게임 무대에 대표팀 주축으로 한국의 아시안게임 3연패를 이끌었다. 성인 대표팀에도 이름을 올렸다. 지난 2022년 EAFF E-1 챔피언십 중국전에 출전하며 데뷔전을 치렀다.