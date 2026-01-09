"영화계 큰 별" 故안성기, 정우성·이정재→현빈 눈물의 배웅 속 하늘로[SC현장](종합)

국민들에게 뜨거운 사랑을 받았던 배우 고(故) 안성기가 후배들의 배웅 속에 마지막 길을 떠났다.
9일 오전 7시쯤 고인의 빈소가 마련된 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장에서 출관이 진행됐다. 이후 오전 8시부터 서울 명동성당에서 장례 미사가, 9시부턴 영결식이 이어졌다.
영화계 후배들도 고인의 마지막 길을 배웅했다. 같은 소속사 식구인 정우성은 영정을, 이정재는 금관문화훈장을 들었다. 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈 등은 운구를 맡았다. 현빈은 눈시울이 붉어진 모습으로 고인을 향한 그리운 마음을 감추지 못했으며, 변요한과 오지호도 고인과 마지막 작별 인사를 나눴다. 이어 고인의 대표작 '라디오 스타'를 연출한 이준익 감독, '한산: 용의 출현'과 '노량: 죽음의 바다'를 함께한 김한민 감독 등도 영결식장에서 고인과의 추억을 되새겼다. 이외에 정준호, 박상원, 안재욱, 김보연, 정혜선, 한예리, 가수 바다, 배창호 감독, 임권택 감독, 최휘영 문화체육관광부 장관, 유인촌 전 문화체육관광부 장관 등이 자리에 함께했다.
9일 오전 '국민배우' 고(故)안성기의 영결식이 서울 중구 명동성당에서 엄수됐다. 영정은 정우성, 훈장은 이정재가 들고 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈이 고인의 운구를 들었다. 추모 미사를 마치고 명동성당을 나서는 이정재, 정우성.
영결식에서는 공동장례위원장인 배창호 감독과 정우성이 추모사를 낭독했다. 정우성은 고인과 영화 '신의 한 수'에 함께 출연했으며, 이후 같은 소속사인 아티스트컴퍼니에서 한솥밥을 먹으며 선후배 이상의 돈독한 관계를 쌓아왔다. 또한 비보를 접하자마자, 이정재와 함께 빈소로 한달음에 달려왔으며, 유족들과 함께 조문객들을 맞기도 했다.
정우성은 "언제인지 기억을 되살리기도 어려운 시점에 선배님께 처음으로 인사를 드렸다. 첫마디는 '우성아'라고 마치 오랜 시간 알던 후배를 대하시듯 친근한 미소와 함께 제 이름을 불러주셨다. 그 후로 2000년도 선배님과 촬영을 다녔다. 선배님은 참 쉽지 않은 환경에도 누군가의 이름을 항상 따뜻하게 불러주셨다. 과하지도 않고, 모자라지도 않는 깊이와 철학이 담겨 있었다. 상대에게 부담을 주지 않으시려는 배려심과 겸손, 절제로 배려가 당연하셨고, 자신에 대한 높임을 경계하고 부담스러워하셨다"고 회상했다.
정우성은 추모사 낭독 중에도 울컥한 표정을 감추지 못했다. 그는 "선배님께서 한국영화를 온마음으로 품어주시고 이어주시기 위해 무던히 노력하셨다. 배우 안성기를 넘어 영화인 안성기로 스스로에게 책임감을 부여하셨다. 당신 스스로에겐 참으로 엄격한 분이셨다. 그 엄격함은 겉에서 보기만 해도 무거웠으며, 한없이 고독해 보이기도 했다. 하지만 늘 의연해하셨다. 선배님은 제게 철인이셨다. 온화한 미소로 그 누구에게도 강요하지 않으셨고, 참으로 숭고하셨다"고 깊은 존경심을 표했다.
배우 안성기와 배창호 감독이 13일 서울 상암동 시네마테크에서 진행된 안성기 데뷔 60주년 기념 '한국 영화의 페르소나, 안성기 전' 개막식에 참석해 포즈를 취하고 있다. 상암동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2017.04.13/
배창호 감독은 추모사를 통해 생전 고인과의 추억을 공유했다. 안성기는 배창호 감독의 '꼬방동네 사람들', '고래사냥', '깊고 푸른 밤', '황진이', '기쁜 우리 젊은 날' 등 총 13편의 영화에 출연하며, 배창호 감독의 '페르소나'로 불렸다.
배 감독은 "조감독 시절 1980년 봄이었던가. 광화문에서 우연히 안형을 만나 인사를 나눴다. 어린 시절부터 스크린 속에서 안형의 모습을 봐왔다. 김기영 감독의 '10대의 반항'으로 미국 샌프란시스코영화제에서 특별상을 받은 것도 잘 알고 있었다. 성인이 되어 만난 안형의 모습은 인상적으로 다가왔다"고 운을 뗐다.
이어 영화에 대한 각별한 애정을 지닌 고인의 모습도 떠올렸다. 배 감독은 "안형은 '바람불어 좋은 날', '만다라', '고래사냥' 등 연이은 화제작에 출연해 관객들에게 강한 인상을 심어줬다"며 "안형과 영화 촬영을 마치고 맥주잔을 기울이며 같이 할 다음 작품에 대한 논의를 나누기도 했다. 어느 날엔 안형이 우리집으로 불쑥 찾아와 고민을 털어놨다. 유명 커피 광고 모델 제의를 받았는데, 이를 수락하면 영화에 대한 자신의 열정이 방해되지 않을까 했다. 그런 저는 광고 일을 수락하면 경제적으로 여유를 가져 출연작 선택에 더 신중할 수 있을 거라고 조언했다. 안형은 오랫동안 광고 하나에만 출연하며 친근하고 부드러운 이미지를 대중에게 심어줬다"고 전했다.
그러면서 "오로지 영화에만 전념하던 안형이 '90년대 국민배우'라는 호칭에 부담감을 느끼지 않을까 했다. 우리는 13편의 영화를 함께했다. 3년 전 제 특별전에 모습을 드러낸 안형은 갑작스럽게 투병 사실을 알려 깜짝 놀라게 했다. 그럼에도 꿋꿋했다"고 덧붙였다.
5일 고(故) 안성기 배우의 빈소가 서울성모병원 장례식장에 마련됐다.
고인의 영정사진은 배 감독이 연출한 영화 '기쁜 우리 젊은 날' 당시의 모습이다. 이에 배 감독은 "그땐 우리 모두에게 젊은 날이었다. 사랑하는 가족들과 우리의 곁을 너무 일찍 떠나 마음이 아프지만, 엄숙하게 보내드리려 한다. 영화를 사랑하고 촬영장을 집처럼 여긴 안형. 남한테 싫은 소리 한 번 안 한 안형. 투병의 고통을 말없이 감내한 안형. 그동안 함께하여 즐거웠고 고마웠다"며 "간병하느라 자신의 몸도 돌보지 않은 오소영 여사, 그리고 두 아들 다빈과 필립이 하느님의 돌봄 아래 모두 평온하길"이라고 바람을 전했다.
5일 고(故) 안성기 배우의 빈소가 서울성모병원 장례식장에 마련됐다. 고인의 두 아들과 후배 배우 정우성, 이정재가 빈소를 지키고 있는 가운데 금관문화훈장이 추서되고 있다.
고인의 장남 안다빈 씨는 유족을 대표해 인사를 전했다. 안다빈 씨는 "하느님 품으로 떠나신 아버지를 배웅해 주시고 애도해 주신 분들, 아침 바쁘신 시간에 참석해 주신 모든 분들께 저희 가족을 대표해 깊이 감사 인사를 드린다"고 전했다.
생전 아버지의 모습을 떠올린 그는 끝내 눈물을 감추지 못했다. 안다빈 씨는 "아버지는 다른 사람에게 누를 끼치는 일을 가장 경계하셨다. 저희 가족이 많은 분들께 보답해 드릴 수 있는 길이 이렇게 몇 마디의 감사 인사로 대신할 수밖에 없는 현실이 마음을 무겁게 한다"고 말했다.
마지막에는 자신의 어린 시절 아버지가 써준 편지를 낭독했다. 편지에는 "다빈아 이 세상에 네가 처음 태어나던 날 아빠를 꼭 빼어닮은 외모, 아빠 주먹보다 작은 네 얼굴을 처음 보는 순간 눈물이 글썽거렸다. 그런데 벌써 이만큼 커서 의젓해진 모습을 보니 이 세상 아무것도 꺼릴 게 없구나. 아빠는 다빈이가 항상 겸손하고 정직하며 남을 사랑할 줄 아는 넓은 마음을 가진 사람이 되었으면 한다. 그리고 자신의 일에 최선을 다하고, 시간을 꼭 지킬 줄 알며 실패나 슬픔을 마음의 평화로 다스릴 줄 아는 사람이 되었으면 한다. 무엇보다도 남자는 야망과 용기를 잃지 말아야 한다. 어려움 앞에서도 자신을 잃지 말고 끝까지 도전해 봐라"라는 애정 가득한 내용이 담겨있었다.
한편 안성기는 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세.
안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 항암 치료를 이어가다 2020년 완치 판정을 받았다. 그러나 정기 검진 과정에서 약 6개월 만에 재발해 다시 치료를 받아오던 중, 지난달 30일 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 입원 6일 만에 별세했다.
장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행됐다. 명예장례위원장 신영균, 배창호 감독, 한국영화배우협회 이갑성 이사장, 신영균예술문화재단 직무대행 신언식, 한국영화인협회 양윤호 이사장 등 4인이 공동장례위원장을 맡았다. 영결식 이후 고인은 양평 별그리다에서 영면에 든다.
안성기는 1957년 만 5세의 나이로 영화 '황혼열차'에 출연하며 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 이후 1959년 개봉작 '10대의 반항'으로 미국 샌프란시스코영화제에서 특별상을 받으며 '천재 아역'의 탄생을 알렸다. 생전 고인은 영화 '투캅스', '실미도', '인정사정 볼 것 없다', '라디오 스타', '한산: 용의 출현', '탄생', '노량: 죽음의 바다' 등 60여 년간 200여 편의 영화에 출연하며 '국민배우'로 자리매김했다. 정부는 고인에게 대중문화예술 분야의 최고 영예인 금관문화훈장(1등급)을 추서하기도 했다.
아울러 고인은 '남부군'을 통해 1990년 열린 제11회 청룡영화상 남우주연상과 인기스타상을 수상했다. 이어 1992년 열린 제13회 청룡영화상 인기스타상을, 2001년 열린 제22회 청룡영화상에선 영화 '무사'로 남우조연상을 수상했다. 2006년 열린 제27회 청룡영화상에선 영화 '라디오 스타'로 박중훈과 공동 남우주연상을 수상했다.