혜리, 번아웃 고백하며 눈물 "쓰러질 것처럼 힘들어, 여력이 없다"

기사입력 2026-01-09 18:49


혜리, 번아웃 고백하며 눈물 "쓰러질 것처럼 힘들어, 여력이 없다"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 혜리가 성격 검사 중 눈물을 보였다.

9일 혜리의 유튜브 채널에서는 '완전 정곡을 찌르신 이광민 원장님. 이숙캠에서 실제로 하는 테스트 저도 해봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

새해를 맞아 혜리는 이광민 정신과전문의와 함께 성격, 기질 검사를 진행했다. 이광민 원장은 혜리의 성격을 '천상천하 유아독존'으로 요약하며 "내가 잘났다는 게 아니라 세상에 믿고 의지할 사람은 기본적으로 나여야 한다는 뜻이다. 내가 열심히 살아서 내 신념으로 내 인생 살아가는 것이다. 이건 좀 짠하긴 하다"고 말했다. 이에 울컥한 혜리는 "나는 이런 검사를 받으면서 왜 우나 했는데 그러네"라며 눈물을 보였다.

그런가하면 이광민 원장은 "심히 염려되는 부분은 에너지가 너무 고갈되셨다. 긴장모드다. 배터리가 반 정도밖에 안 남았다"고 혜리를 걱정했다.


혜리, 번아웃 고백하며 눈물 "쓰러질 것처럼 힘들어, 여력이 없다"
이에 혜리는 "엄청 체감하는 게 진짜 게을러졌다. 평소에는 깔끔히 해놓고 사는 스타일인데 청소를 못하겠더라. 바쁜 것도 있는데 시간이 있어도 에너지가 안 생긴다. 여력이 안 생긴다"고 고백했다. 이광민 원장은 "별도로 나를 위한 휴식 시간을 갖고 계시지 않는 거 같다. 그래도 혜리 씨가 버텨낼 수 있는 건 두 가지다. 하나는 성취고 또 하나는 지지. 그건 사람이다"라고 말했고 혜리는 또 한번 눈물을 쏟았다.

혜리는 "성과가 안 날 때는 몇 달 동안 쉬기도 했다. 근데 최근에 1~2년 동안 거의 쉬지를 못했다. 그걸 버틴 게 진짜 신기한 게 팬 분들이 저를 좋아해주시는 거다. 그게 버틸 수 있는 원동력이 되는 게 신기했다"며 "팬미팅할 때도 체력적으로 너무 힘든데 정신적으로 괜찮으니까 계속 하게 되는 거 같다. 팬미팅을 할 때 몸은 너무 힘들고 진짜 쓰러질 거 같은데도 너무 좋아해주시니까 원동력이 또 생기더라"라고 팬들에게 고마워했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

연예 많이본뉴스
1.

박나래 사라졌다..“이틀 전부터 연락 안 돼” 혼란

2.

‘권상우♥’ 손태영, 美 이민 이유 밝혔다 “子 특혜 논란 후 떠나야겠다 결심”

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

'10kg 감량' 소유, 해외서 휴대폰 분실 '멘붕'.."사진·영상 어떡해"

5.

강도에 역고소 당한 나나, 결국 경찰 조사 받았다..“큰 정신적 고통”

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

3.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

4.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.