"최고의 숙박 경험 제공" 하이원리조트, 베스트슬립과 협업 패키지 출시

2026-01-08


하이원리조트가 현대인들에게 진정한 휴식을 선사하기 위해 최고급 숙면 환경을 제공하는 '하이원×베스트슬립 꿀잠 조식 패키지'를 출시했다고 8일 밝혔다.

꿀잠 조식 패키지는 하이원리조트와 매트리스 전문 브랜드 '베스트슬립'과 함께 다양한 혜택을 제공하는 형태로 구성됐다. 우선 패키지 이용 고객에게는 그랜드테이블 조식뷔페(2인), 식음업장 10% 할인권과 함께 7만원 상당의 숙면에 도움을 주는'슬리핑키트'가 제공된다. 슬리핑키트는 수면안대, 수면양말, 귀마개, 필로우 스프레이 등 낯선 환경에서도 꿀잠을 잘 수 있도록 도와주는 숙면 아이템 9종으로 구성되어 재충전에 도움을 준다. 하이원리조트는 베스트슬립과의 협업을 통해 향후 숙면과 휴식을 테마로 한 공동 굿즈도 선보일 계획이다.

패키지 가격은 이용 날짜와 객실 타입(슈페리어, 럭셔리 스위트 등)에 따라 24만 원부터 시작된다. 이용가능 기간은 체크인 일자 기준 오는 2월 28일까지이며, 예약은 하이원리조트 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 가능하다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "여행의 본질인 '휴식'에 집중하기 위해 국내 대표 매트리스 브랜드 베스트슬립과 손을 잡았다"며 "하이원의 청정한 자연과 베스트슬립의 편안함이 만나 고객들에게 잊지 못할 '꿀잠'의 추억을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.


