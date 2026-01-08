판다 가족 떠난 동물원, 직원들이 우리에 들어갔다

|
[스포츠조선 장종호 기자] 판다 곰 가족 4마리를 중국으로 돌려보낸 일본 동물원의 직원들이 판다를 흉내 내는 이벤트를 진행해 화제다.
투어는 판다 곰 놀이터 및 생활 공간 방문, 과거 사육 경험, 먹이 주기 체험 등으로 진행된다. 다만 실제 판다 곰은 없다. 직원이 번갈아 판다로 분장해 우리에 들어가면 체험객들은 사과나 대나무 등을 주며 간접 먹이 주기 체험을 한다. 행사 종료 후에는 '사육사 인증서'를 받는다.
중국과 일본 간 긴장으로 인해 새로운 판다를 다시 들여올 수 있을지도 불확실하다.
체험 투어에 대해 "너무 인위적이다"라는 비판도 있지만 대체로 긍정적인 평가가 우세하다.
한 참가자는 "좋아하는 판다와 같은 공간에 있다는 사실만으로 행복했다"고 말했다.
다른 사람은 "판다를 더 이해할 수 있어서 좋았다"고 밝혔다.
한편 일본에 남아 있는 마지막 판다인 쌍둥이 샤오샤오와 레이레이도 오는 1월 말쯤 도쿄 우에노 동물원을 떠나 중국으로 돌아갈 예정이다. 이를 앞두고 판다와 작별 인사를 하려는 방문객들의 긴 줄이 이어지고 있다.
