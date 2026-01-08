롯데마트 제타, 14일까지 '올바른 우리집 장보기 ZETTA' 할인 행사 진행

롯데마트 제타, 14일까지 '올바른 우리집 장보기 ZETTA' 할인 행사…

롯데마트 제타(ZETTA)가 오는 14일까지 '올바른 우리집 장보기 ZETTA' 할인 행사를 진행한다.

돼지고기, 과일, 전복 등 주요 집밥 먹거리를 합리적인 가격에 선보이며 '오늘특가', '제타카세', 'Z프라이스' 등 롯데마트 제타에서만 만나볼 수 있는 단독 할인 프로모션을 마련했다.

우선 14일까지 후식으로 먹기 좋은 '스마트팜 딸기(220g/팩)'와 '제주 타이벡 감귤(2kg/박스)'을 각 4990원, 1만 990원에 판매한다. 겨울철 보양 수산물인 '전복(25미)'은 정상가 대비 50% 할인한 1100원에 내놓는다. '국내산 돼지 삼겹살/목심 구이용(냉장/100g)'은 11일까지 정상가 대비 약 30% 할인한 1990원에 만나볼 수 있다.

또한 일자별로 주요 먹거리 하나를 선정해 특가로 선보이는 '오늘특가'에서는 8일 '필리핀산 감숙왕 바나나(송이)'를 2500원에, 9일 '상생 양배추(통)'를 990원에, 12일에는 '오늘좋은 1등급 우유(900ml*2)'를 2500원에 판매한다. 특정 상품군을 대상으로 할인 혜택을 제공하는 '제타카세(제타+오마카세)'에서는 12~14일 건강 샐러드 및 드레싱 상품을 8000원 이상 구매 시 20% 할인 혜택을 제공한다. 균일가 프로모션 'Z프라이스'에서는 '풀무원 다논 그릭 플레인 요거트(400g)'를 포함한 요거트 40여 개를 12~14일 개당 1990원에 균일가로 만나볼 수 있다.

구독형 서비스 '제타패스' 회원을 위한 특별 프로모션도 준비했다. ID당 1회에 한해 11일까지 '요리하다X정지선 목화솜탕수육(500g)'을 6990원에, 12~14일 '요리하다X정호영 카키아게 우동(2인)'을 4990원에 특가 판매한다. 엘포인트 회원으로 제타패스를 가입한 고객의 경우 해당 가격에서 2000원 추가 할인이 적용된다. 추가로 오는 21일까지 풀무원 전품목 4만원 이상 구매할 경우 1만원 할인 혜택을 ID당 최대 5회 제공한다. 신규 구독 고객은 신청일 다음날부터 해당 프로모션 혜택을 받을 수 있다.

정재우 롯데마트·슈퍼 eGrocery 사업단장은 "고물가 기조 속에서도 고객들이 부담 없이 집밥 장보기를 할 수 있도록 주요 먹거리를 중심으로 합리적인 가격의 할인 행사를 준비했다"며 "최근 온라인 장보기 트렌드가 가격은 물론 신선도와 편의성, 혜택 구성까지 종합적으로 비교하는 방향으로 나아가는 만큼 롯데마트 제타 전용 단독 할인과 구독형 서비스 혜택을 강화해 온라인 장보기 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

