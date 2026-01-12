IBK기업은행, 취약계층 지원 위해 기부금 4억 원 전달

기사입력 2026-01-12 18:28


IBK기업은행, 취약계층 지원 위해 기부금 4억 원 전달
이승은 IBK기업은행 카드사업그룹장 겸 연금사업그룹장(왼쪽)이 12일 서울 마포구 홀트아동복지회에서 기부금(2억5000만원)을 전달한 뒤 신미숙 홀트아동복지회 회장과 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=IBK기업은행

IBK기업은행이 카드앱 고객 참여형 기부 캠페인 'Give(기부) LOVE'를 통해 마련된 기부금 4억원을 홀트아동복지회와 굿네이버스에 전달했다고 12일 밝혔다.

이번 기부금 전달은 지난해 12월 진행된 캠페인에서 50만 명의 고객이 IBK카드앱의 이벤트 페이지를 방문해 선호하는 기부 사업에 '하트'를 눌러 투표한 결과에 따라 진행됐다.

기업은행은 먼저 홀트아동복지회에 총 2억5000만원을 전달했다. 기부금은 자립 준비 청년의 주거 및 진로 지원 위기 미혼모자 가정의 안정적인 생활 환경 조성을 위한 지원사업에 사용될 예정이다.


IBK기업은행, 취약계층 지원 위해 기부금 4억 원 전달
이승은 IBK기업은행 카드사업그룹장 겸 연금사업그룹장(왼쪽)이 서울 영등포구 굿네이버스 회관에서 전미선 굿네이버스 사무총장에게 국내 결식아동 지원사업 후원금을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=IBK기업은행
이어 굿네이버스에는 1억5000만원을 기부했다. 이는 방학 중 돌봄 공백으로 끼니를 걱정하는 '결식아동 식사 지원사업'에 투입돼 아동에게 따듯하고 건강한 음식을 제공하는 데 쓰이게 된다.

기업은행 관계자는 "이번 캠페인은 작은 공감이 모여 우리 사회의 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 전달했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 고객과 함께 사회적 가치를 실현할 수 있는 다양한 이벤트를 진행하겠다"고 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

2.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

3.

이혜정, 子와 절연 고백하더니 딸 향한 폭로 "난 호구였다" ('동치미')

4.

임창정, 비주얼 천재 낳았네...8세에 완성형 얼굴+끼 "더 큰 무대로 나가거라"

5.

염경환, 1년 순수익만 50억 "세금이 23억, 움직이는 국세청" ('짠한형')

연예 많이본뉴스
1.

'뉴진스 퇴출' 된 다니엘, 눈물 터졌다..어도어 400억대 소송 언급 "상황 정리 중"

2.

'돌싱글즈' 윤남기♥이다은, 결혼 3년만에 "죽다 살았다" ('남다리맥')

3.

이혜정, 子와 절연 고백하더니 딸 향한 폭로 "난 호구였다" ('동치미')

4.

임창정, 비주얼 천재 낳았네...8세에 완성형 얼굴+끼 "더 큰 무대로 나가거라"

5.

염경환, 1년 순수익만 50억 "세금이 23억, 움직이는 국세청" ('짠한형')

스포츠 많이본뉴스
1.

"中 축구 역사적 순간!" 호주 잡고 1위 등극, 중국 두 손 불끈…'최근 10년 가장 강력한 팀, 징크스 깰 때'

2.

[현장인터뷰] '7연패+압도적 꼴찌' 최윤아 감독 냉철한 쓴소리 "같이 안 하면 살 수 없다"

3.

손흥민이 넘볼 수도 없었던 1992년 네이마르급 재능, 까마득히 잊혀진 신세...MLS 가능성 제기

4.

'허웅-송교창 돌아오니 살아나네' KCC, 소노 잡고 6연패 탈출 성공…한국가스공사, 선두 LG에 80-72 승리

5.

'탈맨유는 과학이다' 맨유 FA컵 64강 광탈한 일요일 밤, 맥토니미(나폴리) 2골 폭발에다 래시포드(바르셀로나) 첫 우승 트로피 들었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.