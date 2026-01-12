'탈맨유는 과학이다' 맨유 FA컵 64강 광탈한 일요일 밤, 맥토니미(나폴리) 2골 폭발에다 래시포드(바르셀로나) 첫 우승 트로피 들었다

[스포츠조선 노주환 기자]최근 아모림 감독을 경질한 EPL 명문 맨체스터 유나이티드는 11일(현지시각) 참담한 일요일 밤을 맞았다. 홈에서 브라이턴에 1대2로 져 FA컵 64강서 탈락했다. 맨유는 이번 시즌 리그컵과 FA컵에서 모두 탈락했다. 이제 남은 대회는 정규리그 뿐이다. 현재 리그 7위로 사실상 우승과는 거리가 멀어졌다. 그런데 맨유를 떠난 두 명의 스타들은 맹활약을 펼쳐 대조적인 일요일 밤을 맞았다. 두 스타는 맥토미니(나폴리)와 래시포드(바르셀로나)다. 영국 대중지 더 선은 '맨유의 이적 실수, FA컵 탈락의 밤에 두 스타가 맹활약하며 그들을 괴롭혔다'고 대서특필했다.
맨유의 속이 더 쓰린 건 이날 브라이턴의 결승골 주역이 대니 웰벡인 점이다. 그는 맨유 유스 출신으로 맨유에서 공격수로 뛰다가 떠났다. 그가 예전 홈인 올드 트래포드에서 브라이턴에 승리를 안겼다
맨유가 침몰한 일요일 밤, 아모림과 궁합이 맞지 않아 지난 여름 바르셀로나로 한 시즌 임대를 떠난 공격수 래시포드는 맨체스터를 떠난 후 첫 번째 우승 트로피를 들어 올렸다. 사우디아라비아에서 열린 숙명의 라이벌 레알 마드리드와의 스페인 슈퍼컵 결승전서 3대2 승리했고, 래시포드는 교체 출전했다. 래시포드는 공격 포인트를 올리지 못했지만 바르셀로나의 우승으로 동료들과 기쁨을 누렸다. 라리가에서 2골-6도움을 기록중이다. 그는 임대생으로 새로운 리그에서 뛰고 있는 것에 만족감을 표하고 있다.
비슷한 시각, 이탈리아에선 맨유를 떠나 나폴리의 스타로 등극한 맥토미니가 두 골을 터트리며 소속팀을 패배에서 구했다. 맥토미니가 선발 출전한 나폴리는 선두 인터밀란과의 원정 경기에서 2대2 무승부를 기록했다. 인터밀란이 두 번 리드를 잡았지만, 바로 맥토미니가 두 번 모두 동점골을 넣어 승부를 원점을 돌렸다. 맥토미니는 유소년 시절 클럽인 맨유를 떠난 후 첫 시즌이었던 2024~2025시즌 세리에A 우승을 차지했고, 이번 시즌에는 이탈리아 슈퍼컵 정상에도 올랐다. 맥토미니는 미드필더임에도 이번 시즌 정규리그에서 5골-3도움으로 공격포인트가 많다. 맨유 시절과는 차원이 다른 공격력을 보여주고 있다.