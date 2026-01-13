삼척시, 맨체스터시티 풋볼 스쿨 유치로 유소년 축구 교육 강화
|제공=삼척시
삼척시가 잉글랜드 프리미어리그 명문 구단 맨체스터 시티 FC와 함께하는 '맨체스터 시티 풋볼 스쿨(MCFS) 삼척 겨울 캠프'를 운영한다
맨체스터 시티 FC와 삼척시가 함께 추진하는 MCFS 삼척 프로그램은 세계적 수준의 축구 교육 철학을 지역 유소년에게 전하고, 장기적으로 지역 축구 경쟁력을 강화하기 위한 프로그램이다.
삼척시는 지난 9월에도 유소년 맞춤형 축구 교육 프로그램을 운영하였다.
이번 겨울 캠프는 삼척생활체육공원에서 2월 2일부터 13일까지 운영되며 저학년과 고학년, 주중반과 주말반으로 각각 나누어 참가자 중심의 맞춤형 프로그램을 제공한다.
이번 캠프의 특징은 코칭스태프 구성과 체계적인 지도 방식이다.
맨체스터 시티 구단에서 직접 파견된 잉글랜드 현지 코치 2명을 중심으로 통역과 보조 코치가 함께하며, 코치 1명당 학생 5.3명 수준의 밀착 지도를 통해 세계 최고 수준의 훈련 환경을 경험 할 있다.
시 관계자는 "MCFS 삼척 프로그램은 세계적 축구 교육을 지역에 정착시키기 위한 의미 있는 사업"이라며 "현지 지도자 육성과 연계한 운영을 통해 삼척 유소년 축구의 경쟁력을 단계적으로 높여 나가겠다"고 밝혔다.
한편 캠프 참가 신청과 세부 일정 등 자세한 정보는 맨체스터 시티 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
