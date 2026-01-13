권상우, 혀 짧은 발음 흉내 내는 피오에 욕설.."이 새X 엔터테이너 맞네"
[스포츠조선 조윤선 기자] 권상우가 혀 짧은 발음을 흉내 내는 피오에 욕설로 응수해 웃음을 안겼다.
오는 19일 '짠한형 신동엽' 채널에는 영화 '하트맨'의 권상우, 문채원, 피오가 게스트로 출연한다.
최근 공개된 예고편에서 권상우는 "액션 영화를 위해 계속 훈련한다"며 남다른 자신감을 드러냈다. 이에 신동엽은 "지금 여기서 뭐든 해봐라"라고 부추겼고, 권상우는 "우리 영화 잘 된다면 뭐든 해본다"며 의욕 넘치는 모습을 보였다.
하지만 시범을 보이던 중, 곁에서 도와주던 정호철을 실수로 발로 차는 해프닝이 발생했다. 이를 지켜본 신동엽은 "누워서 발 올려서 때리는 건 나도 할 수 있다"며 도발했고, 권상우는 "(더 심한 거) 보여주냐. 뭐라도 갖고 와 봐라"라며 흥분한 모습으로 분위기를 끌어올렸다. 이어 한 손 팔굽혀펴기까지 선보이며 '홍보 폭주 기관차'다운 열정을 과시했다.
한편 피오는 권상우의 혀 짧은 발음을 따라 해 웃음을 자아냈다. 그는 "영화 시작하면 우리 테마곡이 나온다. (권상우가) 연기할 때는 진짜 발음이 너무 정확한데 노래 딱 할 때 'thㅔthㅏ누구보다도'라고 부른다"며 짓궂은 농담으로 폭소케 했다.
결국 권상우는 장난 섞인 욕설로 응수했고, 신동엽은 "잘 살린다"며 웃음을 터뜨렸다. 이에 권상우는 "이 새X 엔너테이너 맞네"라며 "thㅏ랑은 돌아오는 거야"라며 자폭해 웃음을 자아냈다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.