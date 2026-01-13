유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차 현실 부부 대화 "가장 많이 듣는 말은 '내 말 들었어?'"

2026-01-13


[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 아내 나경은에게 가장 많이 듣는 말을 공개했다.

13일 방송되는 SBS '틈만 나면,'에는 '틈 친구'로 권상우와 문채원이 출연한다.

이날 공개된 예고편에서 권상우는 쉬는 날 주로 뭘 하고 지내냐는 질문에 "딱히 뭐 없다. 집에서 영화 볼 때도 있고, 유튜브 볼 때도 있다"고 답했다.

특히 아내 손태영의 유튜브를 자주 본다는 권상우는 "가족 앨범 같은 느낌이 있다. 혼자 한국에 있을 때 보면 애들 목소리도 들리니까 위안이 된다"며 "사진 찍은 건 다시 보기 힘든데 유튜브는 찾아보면 추억이 남는 거 같다"고 말했다.

유재석은 "권상우가 '유퀴즈'에 나와서 자기가 제일 자주 하는 말 중의 하나가 '아닌가?'라더라"며 웃음을 터뜨렸다. 이에 권상우는 "손태영이 자주 하는 말은 '어찌 됐건', '어쨌거나'이다"라며 "'저녁 어디 가서 먹을까?'라고 질문했을 때 대답이 바로 안 나오면 내가 '아닌가?'라고 한다. 아내와 얘기하다가 의견이 충돌하면 아내가 '어찌 됐건'이라고 정리한다"고 설명했다.

이를 들은 유재석은 "'어찌 됐건 모르겠고, 됐고, 난 그렇게 할 거니까 알아서 해. 난 몰라'라는 뜻인 거다. 그리고 자꾸 상우는 확인하는 거다"라고 말해 웃음을 더했다. 권상우는 "정말 정확히 제일 많이 쓰는 단어"라고 말했다.


이어 유재석은 아내 나경은에게 가장 많이 듣는 말을 묻자 "경은 씨가 나한테 많이 하는 말은 '내 말 들었어?'다. 내가 '들었지. 안 듣겠니'라고 하면 '근데 오빠 왜 대답 안 하냐'고 한다. 나는 그 질문에 대해서 생각할 시간이 필요한 거다"라며 현실 부부의 모습을 드러냈다.

이에 권상우는 "집안이 다 이어지는 것 같다. '오빠, 내 말 들었어?', '아까 뭐라고 한 거 아닌가?', '됐고. 어찌 됐건'인 거다"라며 격하게 공감했다.

유재석은 "남편은 선택권이 없다. 오늘 아침에도 내가 '경은아, 물어보면 나에게 선택권이 있는 거야?'라고 물어봤다. 그러면 경은 씨가 '알아서 해'라고 얘기한다"며 웃었고, 권상우는 "알아서 하라는 건 허락받고 하라는 거다"라며 유부남의 꿀팁을 전했다.

