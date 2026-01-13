한국여행업협회, 비자 발급 대행 VFS Global과 방한 관광객 유치 협력방안 논의

기사입력 2026-01-13 16:50


한국여행업협회, 비자 발급 대행 VFS Global과 방한 관광객 유치 …

한국여행업협회(KATA)가 최근 글로벌 비자 발급 대행기관인 VFS Global(CEO Zubin Karkaria)과 간담회를 개최했다고 13일 밝혔다.

KATA에 따르면 지난 9일 진행된 간담회는 전세계의 한국 여행에 대한 관심 증가와 함께 방한 관광수요 증가가 전망됨에 따라 외국인 관광객 유치 확대를 위한 상호 협력 방안 모색을 위해 마련됐다. 간담회에는 이진석 KATA 회장과 VFS Global의 Dilliprasad Joshi?Deputy CFO 등 관계자 9명이 참석, 의견을 교류했다. 양측은 간담회에서의 상호 이해를 계기로 외국인 관광객의 한국 방문 및 국제이동 등 원활한 관광 비즈니스를 위해 상호 협력의 중요성에 공감하고 앞으로 양 기관이 지닌 네트워크를 적극 활용하며 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

VFS Global은 전세계 정부 및 외교기관을 위한 비자, 여권, 영사서비스의 행정업무를 대행하는 민간 외주 서비스 회사다. 2001년 설립된 후 전세계 70개국 정부와 계약을 맺고 165개국 이상에서 3900개가 넘는 비자신청센터를 운영하고 있다. VFS 글로벌은 중국과 인도 등 4개국 7개 지역과 도시에서 한국 비자 센터를 운영 중이다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

2.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

3.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

4.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

5.

어차피 우승은 OOO?..'흑백요리사2' 스포대로 흘러갈까

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 논문 표절 의혹 나오기도 전에 '1% 표절률' 직접 인증..."응원에 감사"

2.

박나래, 산부인과 대리처방 강요?…'미혼' 전 매니저 "내 진료 데이터 더러워져" 울분[SC이슈]

3.

'흑백요리사' 안유성 명장, 알고보니 광주 '백만장자'였네 "1700평, 땅값만 340억원" 고백

4.

기안84, 9년 함께했는데...박나래 빈자리 잊게 한 연속 생일 파티 "기억에 많이 남을 듯"

5.

어차피 우승은 OOO?..'흑백요리사2' 스포대로 흘러갈까

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

2.

"오늘만 살자" 이악물고 돌아왔다! KIA에 美日 통산 95승 느낌의 투수가 있다…'ML 도전' 생각있나요?

3.

롯데 SON 어게인? → "아직 접촉한 적 없다" 부산 리턴, 현실적인 가능성은

4.

"너 살라한테 뭐 받았냐" 손흥민 절친 에릭 다이어, EPL 깜짝 복귀 도전...'토트넘 런던 라이벌' 웨스트햄 역제안

5.

[오피셜]2026시즌 K리그1 일정 발표, 개막전부터 '경인더비' 빅뱅! 전북-부천, 대전-안양, 울산-강원 격돌…승격팀 부천은 '죽음의 3연전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.