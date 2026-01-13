"목표는 우승!" 허언이 아니었다...사우디마저 넘고 첫 조별리그 전승 이끈 '식사마 매직', 8강서 日마저 피했다 "또 한번 기적 쓸 것"

베트남 축구를 이끌고 있는 김상식 감독이 '개최국' 사우디아라비아를 제압하는 대이변을 일으켰다. 김 감독의 베트남은 13일(이하 한국시각) 사우디 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23(23세 이하) 아시안컵 조별리그 A조 최종전에서 사우디에 1대0으로 신승했다. 조별리그 3전 전승을 거둔 베트남은 승점 9점으로 요르단(승점 6)을 따돌리고 A조 1위로 8강에 올랐다. 베트남이 U-23 아시안컵 조별리그에서 전승을 거둔 건 이번이 처음이다. 후반 19분 터진 응우옌 딘박의 결승골을 잘 지키며 대어를 낚았다.
'파죽지세'다. 베트남(107위)은 이번 대회에 참가한 팀 중 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 가장 낮은 팀이다. 하지만 막상 뚜껑을 열고 보니 예상과 다른 경기력을 보여주고 있다. 1차전에서 요르단을 2대0으로 꺾은 데 이어, 2차전에서는 키르기스스탄을 2대1로 물리쳤다. 개최국 사우디를 맞아 선수비 후역습 전략으로 무실점 승리를 거두며, 앞서 두 번의 승리가 결코 우연이 아님을 증명했다. 3경기에서 5골을 넣는 동안 실점은 단 1골에 불과할 정도로 안정된 공수 밸런스를 자랑하고 있다.
사진=베트남축구협회
베트남은 대회 내내 짜임새 있는 축구를 펼치고 있다. 강한 전방 압박과 빠른 트랜지션, 안정적인 빌드업 등을 앞세워 상대를 몰아붙이고 있다. 특히 주목할 것은 세트피스다. 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선두를 달리고 있는 아스널처럼 매경기 약속된 플레이로 골을 만들어내고 있다. 이번 대회 베트남이 기록한 5골 중 4골이 세트피스를 통해 나왔다. 그만큼 준비가 잘됐다는 이야기다.
김 감독의 용병술도 빛났다. 김 감독은 사우디전에서도 후반 딘박을 교체투입해, 결승골을 만들어내는 신들린 교체술을 자랑했다. 베트남 선수들의 체격적, 체력적 열세를 적절한 교체를 통해 보완하고 있다.
김 감독 부임 후 베트남은 제2의 전성기를 맞고 있다. 지난해 1월 열린 2024년 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵), 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에서 연이어 정상에 오른 베트남은 12월 동남아시안게임(SEA)마저 접수하며 메이저 대회 3회 연속 우승이라는 놀라운 성과를 거뒀다. 2024년 5월 베트남 지휘봉을 잡은 김 감독은 세 대회에서 모두 우승을 차지한 최초의 사령탑으로 이름을 올렸다. '쌀딩크' 박항서 전 감독도 이루지 못한 업적이었다.
사진=베트남축구협회
베트남 매체 '더 타오 247' 홈페이지 캡쳐
김 감독은 베트남 지휘봉을 잡자마자 곧바로 새판짜기에 나섰다. 전임인 트루시에 감독이 실패했던 세대교체에 공을 들였다. 박 감독이 그랬던 것처럼 U-23 대표팀부터 새로 만졌다. 김 감독은 특유의 '형님 리더십'을 앞세워 젊은 선수들의 기운을 북돋았고, 전북에서의 실패를 경험 삼아 현대 축구에 발맞춘 전술을 구사하며 팀을 한 단계 끌어올렸다. 동남아시아를 정복하며 자신감을 얻은 어린 선수들은 이번 대회에서 한수위로 불린 서아시아 팀들을 상대로 경쟁력을 보여주고 있다.
김 감독은 이번 대회를 준비하며 지인들에게 조심스럽게 '우승'에 대한 욕심을 내비쳤다. 이유 있는 자신감이었다. 베트남은 A조 1위에 오르며 '디펜딩 챔피언' 일본을 8강에서 피했다. 베트남은 17일 B조 2위와 격돌한다. 지금 같은 기세라면 누구와도 해볼 만하다. 김 감독은 "8강에서 또 기적을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 목소리를 높였다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com