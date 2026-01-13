삼성전자, 콘텐츠 크리에이터 '갤럭시 크루 2026' 운영
삼성전자가 콘텐츠 크리에이터 갤럭시 크루 2026 발대식 진행했다고 13일 밝혔다. '갤럭시 크루'는 다양한 라이프스타일 속에서 갤럭시 제품 사용 경험과 활용 노하우를 영상, 이미지 등 콘텐츠로 제작해 소개할 예정이다.
삼성전자에 따르면 갤럭시 크루 2026 발대식은을 지난 9일 개최됐다. 갤럭시 크루 2026은 운동?패션?게임?뷰티?댄스 등 11개 분야의 다양한 크리에이터 70명으로 구성됐다. 이들의 활동기간은 약 1년이다.
삼성전자는 '갤럭시 크루'의 콘텐츠 제작 지원을 위해 최신 갤럭시 모바일 제품 증정, 제품 공개 행사 초청, 공연?전시 등 참여 기회 제공, 삼성전자와 SNS 콘텐츠 협업 등 혜택을 제공한다. 갤럭시 크루가 콘텐츠 기획부터 제작까지 전 과정에서 갤럭시 제품과 AI 기능을 더 잘 활용할 수 있도록 별도 교육도 진행할 예정이다.
갤럭시 크루는 2024년 20여 명, 2025년 60여 명 규모로 시범 운영됐다.
삼성전자는 올해부터 더 많은 갤럭시 팬들과 소통하고 갤럭시의 가치를 효과적으로 전달하기 위해 '갤럭시 크루 2026'을 공식 운영하기로 했다.
2025년에는 시범 운영 기간 동안 갤럭시 크루는 약 4000건의 콘텐츠를 제작해 공유하고, 누적 조회수 9천만 회, 댓글 11만 개를 기록했다. 활동 기간 '갤럭시 크루'들의 팔로워 수도 16만 명 이상 증가하는 등 삼성전자와 '갤럭시 크루'가 함께 성장하는 성과를 냈다.
장소연 삼성전자 부사장은 "갤럭시크루 활동은 갤럭시를 사랑하는 마음을 담아 자신만의 언어와 감각으로 갤럭시 경험을 함께하는 팬들의 이야기"라며 "앞으로 다양한 크리에이터들과 협업해 1020세대가 공감할 수 있는콘텐츠로 브랜드경험을 확장해 나갈것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
