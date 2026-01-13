소니코리아, 'INZONE 시리즈' 정품등록 프로모션 진행

기사입력 2026-01-13 17:45


소니코리아가 'INZONE'(인존) 시리즈 정품등록 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 인존 시리즈 정품등록 프로모션은 게임 성수기인 겨울방학 시즌을 겨냥, 게이밍 기어 풀 라인업으로 게이머들의 승리를 지원하기 위해 기획됐다.

인존은 소니의 하이엔드 오디오 기술을 바탕으로 정교한 사운드와 몰입감을 선사하는 게이밍 기어 브랜드다. 소니는 지난해 9월 e스포츠팀 '프나틱(Fnatic)'과 협업해 FPS(1인칭 슈팅게임) 플레이에 최적화된 헤드셋, 키보드, 마우스, 이어폰, 마우스패드 등 게이밍 기어 신규 라인업을 선보인 바 있다.

소니코리아에 따르면 프로모션은 공식 온·오프라인 스토어에서 INZONE 시리즈를 구매한 고객을 대상으로 3월 15일까지 진행된다. 행사 제품은 INZONE 시리즈 9종으로 게이밍 전용 헤드셋 3종(INZONE H9 II. INZONE H5, INZONE H3), 게이밍 무선 이어폰 '인존 버즈(INZONE Buds)', 유선 인이어 게이밍 이어폰 '인존 E9(INZONE E9)', 게이밍 키보드 '인존 키보드 H75(INZONE KBD-H75)', 게이밍 마우스 '인존 마우스 A(INZONE Mouse-A)', 게이밍 마우스 패드 2종(INZONE Mat-F, INZONE Mat-D) 등이다.

혜택은 또 있다. 프로모션 기간 중 인존 시리즈 제품을 구입하고 3월 22일까지 소니코리아 고객지원 사이트에서 정품 등록 후 사은품 신청을 완료하면 네이버페이 포인트를 받을 수 있다. 인존 H9 II?인존 키보드 H75 구매 시 네이버페이 포인트 3만원, 인존 버즈?인존 마우스 A 구매 시 네이버페이 포인트 2만원, 인존 E9?인존 H5?인존 H3 구매 시 네이버페이 포인트 1만원, 인존 마우스패드 F?인존 마우스패드 D 구매 시 네이버페이 포인트 5000원이 제공된다.

소니코리아 관계자는 "실내 활동이 늘어나는 동절기 시즌에 맞춰 게이머들이 더욱 몰입감 있게 게임을 즐길 수 있도록 인존 시리즈 정품등록 프로모션을 마련했다"며 "프로모션을 통해 더 많은 게이머들이 인존 풀 라인업을 경험하고, 자신만의 최적의 게이밍 셋업을 완성할 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

