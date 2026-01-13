동원F&B, '2026 설 선물세트' 출시…참치 선물세트 20% 확대 운영

|
동원F&B는 참치캔 1등 브랜드 '동원참치'만으로 구성한 선물세트의 물량을 약 20% 확대 운영한다. 한 캔(135g)에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어있는 고단백 '라이트 스탠다드'를 비롯해 부재료와 함께 다양한 맛을 구현한 가미참치(고추·야채참치 등) 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 선보인다. 올리브유에 고급 어종인 황다랑어를 담은 '올리브참치'도 참치 선물세트에 함께 담아 건강성도 더했다.
가성비 높은 선물을 찾는 소비자들을 위해 실속형 종합선물세트도 있다. 동원참치, 리챔 등 스테디셀러 품목에 참치액, 요리유, 소금 등 활용도 높은 각종 조미료를 함께 구성한 종합선물세트를 3만 원대의 합리적인 가격대로 구성했다. 대표 제품으로는 동원참치 라이트스탠다드, 참치액, 참기름, 카놀라유로 구성된 '동원 프리미엄 62호'가 있다.
동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 '동원몰'은 설을 맞아 '동원 선물세트'를 최대 20% 할인 판매하는 사전예약 프로모션을 오는 18일까지 진행한다. 다양한 할인 쿠폰과 함께 결제 금액에 따라 최대 30만 원의 백화점 상품권을 지급하며, 월, 수, 금요일 오전 10시마다 새로운 상품을 특가로 판매하는 '오늘의 특가' 행사도 운영한다.
동원F&B 관계자는 "명절을 맞아 마음과 함께 건강을 선물할 수 있도록 건강성에 초점을 맞춘 선물세트를 풍성하게 마련했다"며 "소비자의 니즈를 반영한 다채로운 선물세트를 선보일 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com