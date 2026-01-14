NH농협은행 여신심사부문, '2026년 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대회'실시

기사입력 2026-01-14 16:44


NH농협은행 여신심사부문, '2026년 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대…
NH농협은행 여신심사부문 김성훈 부행장(가운데)과 임직원 180여명이 13일 서울 중구 농협은행 본사에서 '2026년 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대회'를 실시했다. 사진제공=NH농협은행

NH농협은행 여신심사부문(부행장 김성훈) 임직원 180여명이 지난 13일 서울시 중구 NH농협은행 본사에서 '2026년 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대회'를 실시했다.

여신심사부문 임직원들은 자산 건전성 및 수익성 제고를 통해 농협은행의 지속가능한 성장을 견인하는 미션을 재확인하며, 핵심가치인 AX시대 변화선도, 데이터기반 정책구현, 안정적 여신성장을 다짐했다. 또한 모두가 행복한 농업농촌 구현을 위한 농심천심(農心天心) 운동에 앞장 설 것을 다짐하며 윤리경영 실천도 결의했다.

결의대회에 참여한 김성훈 부행장은 "동심협력(同心協力) 자세로 선제적 여신정책, 신뢰받는 여신심사, 철저한 사후관리를 전개하겠다"라며, "이를 토대로 성장잠재력을 보유한 기업을 적시에 지원하는 생산적금융을 선도할 것"이라고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

4.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

5.

[SC현장] "덱슬기 넘는 수영장 신"..'솔로지옥5', 덱스도 놀란 '테토녀' 전쟁 (종합)

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

4.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

5.

[SC현장] "덱슬기 넘는 수영장 신"..'솔로지옥5', 덱스도 놀란 '테토녀' 전쟁 (종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

4.

사이판 → 한국 → 플로리다 → 오키나와 죽음의 일정 피했다 "감사합니다"

5.

'이대론 누굴 만나도 승리 장담 못한다' '부끄러운 조별리그 통과' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 상대 중국-호주? 오늘 밤 10시30분 결정된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.