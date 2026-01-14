NH농협은행 여신심사부문, '2026년 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대회'실시
|NH농협은행 여신심사부문 김성훈 부행장(가운데)과 임직원 180여명이 13일 서울 중구 농협은행 본사에서 '2026년 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대회'를 실시했다. 사진제공=NH농협은행
NH농협은행 여신심사부문(부행장 김성훈) 임직원 180여명이 지난 13일 서울시 중구 NH농협은행 본사에서 '2026년 사업추진 및 윤리경영 실천 결의대회'를 실시했다.
여신심사부문 임직원들은 자산 건전성 및 수익성 제고를 통해 농협은행의 지속가능한 성장을 견인하는 미션을 재확인하며, 핵심가치인 AX시대 변화선도, 데이터기반 정책구현, 안정적 여신성장을 다짐했다. 또한 모두가 행복한 농업농촌 구현을 위한 농심천심(農心天心) 운동에 앞장 설 것을 다짐하며 윤리경영 실천도 결의했다.
결의대회에 참여한 김성훈 부행장은 "동심협력(同心協力) 자세로 선제적 여신정책, 신뢰받는 여신심사, 철저한 사후관리를 전개하겠다"라며, "이를 토대로 성장잠재력을 보유한 기업을 적시에 지원하는 생산적금융을 선도할 것"이라고 말했다.
