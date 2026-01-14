곤지암리조트, 겨울방학 시즌 '스노위 프로모션' 진행

곤지암리조트가 겨울방학 시즌을 맞아 가족 들과 함께 즐길 수 있는 눈썰매장과 다채로운 스노위 프로모션을 선보인다고 14일 밝혔다.

곤지암리조트 눈썰매장은 초입부터 확 트인 하얀 설원에서 겨울 여행의 기분을 느낄 수 있게 조성했고, 눈썰매장으로 이동하는 동굴은 이색적인 분위기를 연출한다. 썰매장에 들어서면 탑승장까지 무빙워크로 이동이 가능하여 아이와 함께 편하게 눈썰매를 즐길 수 있다.

곤지암리조트 눈썰매장은 오전A, 오전B, 오후A, 오후B, 야간 총 5타임 100% 예약제로 운영된다. 타임별 최대 인원을 300명으로 제한하여 운영하며 15개의 레일로 조성되어 있어 여유롭고 안전하게 겨울 레저를 즐기는 게 가능하다.

주중 방문 고객 한정으로 더 합리적으로 겨울 레저 여행을 즐길 수 있는 어트렉션 종합권을 이용할 수 있다. 눈썰매장과 실내 캠프, 경기도자박물관 입장이 모두 포함된 종합권으로 정가 대비 약 35% 할인된 금액으로 2월 18일까지 진행하며, 곤지암리조트 EW빌리지 1층 기프트샵에서 구매 가능하다.

한편 곤지암리조트 스키장은 1월 한 달간 스키 성수기 기간임에도 주중에 한하여 룸온리 객실 요금을 10% 할인된 금액으로 이용할 수 있는 특가 프로모션도 진행한다. 스키 및 겨울 레저를 즐기고자 하는 고객들이 보다 합리적인 금액으로 편안한 겨울 여행을 즐길 수 있으며, 홈페이지를 통해 사전 예약 시 할인이 적용된다.


