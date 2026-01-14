LG유플러스, 소상공인 맞춤형 'SOHO 안심보상' 요금제 선보여

기사입력 2026-01-14 17:15


LG유플러스, 소상공인 맞춤형 'SOHO 안심보상' 요금제 선보여

LG유플러스가 소상공인 고객의 금융 피해 예방에 초점을 맞춘 신규 인터넷 요금제 'SOHO 안심보상'을 출시했다고 14일 밝혔다.

SOHO 안심보상은 금융 사기를 발생시키는 스미싱?피싱?큐싱 의심 사이트 접속을 자동으로 차단하고, 피해 발생 시 보상 및 매장 기기 수리 비용까지 지원하는 소상공인 전용 인터넷 요금제다. 요금제는 100M, 500M, 1G 세 가지 속도로 운영된다. 상품별 이용요금은 3년 약정기준으로 100M 월 2만5300원, 500M 월 3만6300원, 1G 월 4만2900원이다.

500M·1G 요금제에 가입한 소상공인 고객은 '보상케어서비스'를 통해 스미싱·피싱 등으로 금전 피해를 입을 경우, 연 최대 300만원까지 보상을 받을 수 있다. 1G 요금제 가입고객은 매장 내에서 갑작스럽게 전자기기가 고장이 났을 때에도 연 최대 50만원 수리비를 받을 수 있다.

SOHO 안심보상 요금제는 안정적인 서비스를 제공하기 위해 연결가능한 PC의 숫자도 크게 늘렸다. 'SOHO 안심보상' 500M·1G 요금제는 최대 10대의 PC에 동시접속을 제공한다. 기존 기본 2대에서 대폭 확대된 것으로, 외식업?소매업·소규모 사무실?병원?학원 등 여러 PC를 동시에 사용하는 업종의 수요를 반영했다. SOHO 안심보상 요금제에 가입한 소상공인 고객 전원에게는 '기가 Wi-Fi 6'가 기본 제공되며, 사업장 운영에 유용한 제휴 서비스를 제공하는 'U+사장님광장' 혜택도 무료로 제공된다.

김남수 LG유플러스 SMB사업트라이브장(상무)은 "SOHO 안심보상 요금제는 매장 내 보안은 물론 금융 피해 보상까지 지원해 소상공인 고객이 안심하고 사업을 운영할 수 있도록 돕는 설루션"이라며 "소상공인 고객들의 경영 부담을 줄이고, 성장을 도울 수 있도록 다양한 맞춤형 서비스를 선보이겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

4.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

5.

[SC현장] "덱슬기 넘는 수영장 신"..'솔로지옥5', 덱스도 놀란 '테토녀' 전쟁 (종합)

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

4.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

5.

[SC현장] "덱슬기 넘는 수영장 신"..'솔로지옥5', 덱스도 놀란 '테토녀' 전쟁 (종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

4.

사이판 → 한국 → 플로리다 → 오키나와 죽음의 일정 피했다 "감사합니다"

5.

'이대론 누굴 만나도 승리 장담 못한다' '부끄러운 조별리그 통과' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 상대 중국-호주? 오늘 밤 10시30분 결정된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.