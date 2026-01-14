혼다, 글로벌 자동차 사업 부문 신규 'H 마크' 도입

기사입력 2026-01-14 17:33


혼다, 글로벌 자동차 사업 부문 신규 'H 마크' 도입
혼다코리아 제공

혼다가 자동차 사업 부문을 대표하는 상징으로 새로운 디자인의 'H 마크'를 도입하고 글로벌 시장에 순차적으로 적용한다고 13일 밝혔다.

혼다의 H 마크는 1963년 처음 등장한 이래로 혼다의 다양한 자동차 제품들을 대표하는 상징이었다. 혼다는 '혼다 0시리즈'를 포함한 차세대 전기차 도입을 기념하며 H 마크를 새롭게 디자인했다. 이는 혼다의 기원을 넘어 변화를 추구하는 혼다의 의지와 끊임없이 새로운 도전과 발전을 추구하는 혼다의 기업 정신을 표현하기 위한 것이다.

신규 'H 마크'는 마치 두 손을 뻗은 듯한 디자인으로 모빌리티의 가능성을 확대하는 동시에 혼다 자동차 사업 부문 고객의 니즈에 진심을 다해 부응하겠다는 혼다의 헌신을 나타낸다.

더불어 전동화와 지능형 기술 적용으로 큰 전환기를 맞이한 자동차 시장에서 혼다의 '두 번째 창립(Second Founding)'을 의미하기도 한다. 첨단 기술과 새로운 아이디어를 바탕으로 기존 관습과 업무 방식에 얽매이지 않고 새로운 고객 가치를 창출해 자동차 시장의 전환기를 선도하겠다는 혼다의 강한 의지를 담고 있다.

새로운 H 마크는 2027년 이후 출시될 차세대 모델을 시작으로 전기차 및 주요 하이브리드 모델 모두에 순차적으로 적용되며, 이외에도 딜러 전시장, 모터스포츠 활동, 커뮤니케이션 등의 고객 접점을 포함한 글로벌 혼다 자동차 사업 부문 전반에서 활용될 계획이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

4.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

5.

[SC현장] "덱슬기 넘는 수영장 신"..'솔로지옥5', 덱스도 놀란 '테토녀' 전쟁 (종합)

연예 많이본뉴스
1.

“최소 5억·회차당 3000만 요구” 박나래, 한 달 만에 입 열었다

2.

윤영미, 속옷 안 입었는데 상의 펄럭..“서비스예요”

3.

임현식, 농약 사고로 쓰러진 뒤 또 위기…"급성 심근경색 재발 위험"

4.

정우성, 연기 논란 이어 여론조작 의혹까지.."맘카페 바이럴 사실 아니다"

5.

[SC현장] "덱슬기 넘는 수영장 신"..'솔로지옥5', 덱스도 놀란 '테토녀' 전쟁 (종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

아.. 53세 이른 나이에.. '롯데 우승멤버' 김민재 코치 별세

2.

이대호가 직접 밝힌 '깜짝' 대만행 비하인드 "부산까지 찾아온 감독님 부탁…차마 거절못해" [인터뷰]

3.

중국은 한국처럼 창피하게 안 가! "무조건 이겨서 8강"…한국 발밑에 두더니, 정신 상태까지 '중무장'

4.

사이판 → 한국 → 플로리다 → 오키나와 죽음의 일정 피했다 "감사합니다"

5.

'이대론 누굴 만나도 승리 장담 못한다' '부끄러운 조별리그 통과' 이민성호, U-23 아시안컵 8강 상대 중국-호주? 오늘 밤 10시30분 결정된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.