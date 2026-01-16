"임신 중 모야모야병 진단 산모, 뇌졸중 발생 85.7%"

|
[스포츠조선 장종호 기자 모야모야병 산모의 임신·출산기(임신 기간 및 출산 후 6개월) 뇌졸중 위험에 영향을 미치는 핵심 요인이 규명됐다. 연구 결과, 임신 전에 뇌로 가는 혈류가 충분히 안정돼 있지 않았거나, 이를 위해 필요한 뇌혈관 수술을 완료하지 못한 경우 뇌졸중 위험이 크게 높아지는 것으로 나타났다. 연구팀은 임신 전 뇌혈류 상태를 점검하고, 필요한 경우 이를 안정화하는 치료를 시행하는 것이 임신·출산기 뇌졸중 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔다.
이번 연구에는 1990년부터 2023년까지 서울대병원, 분당서울대병원, 삼성서울병원, 서울아산병원에서 수집된 총 196건의 출산 데이터가 포함됐으며, 분석 대상은 모야모야병 산모 171명이었다.
반면, 임신 전에 뇌혈류가 안정적이었거나 필요한 뇌혈관문합술을 완료한 산모에서는 뇌졸중 발생률이 1.1%에 그쳤다. 이는 임신·출산기 뇌졸중 위험이 임신 이전에 뇌혈류가 얼마나 안정적으로 유지됐는지와 더 밀접하게 관련돼 있음을 보여준다.
로지스틱 회귀 분석 결과에서도 '임신 전에 뇌혈류가 불안정했거나 필요한 뇌혈관문합술을 완료하지 못한 상태'는 임신·출산기 뇌졸중의 독립적인 위험 요인으로 확인됐다. 반면, 제왕절개와 질식분만 여부, 마취 방법은 뇌졸중 발생과 통계적으로 유의한 연관성을 보이지 않았다.
임신·출산기 뇌졸중이 발생한 경우, 산모와 태아 모두에 미치는 영향도 적지 않았다. 뇌졸중을 경험한 산모의 36.4%에서는 영구적인 신경학적 기능 저하가 남았고, 18.2%에서는 태아 손실이 관찰됐다.
연구팀은 이러한 분석 결과를 바탕으로 모야모야병 산모를 위한 임신·출산기 임상 관리 프로토콜을 제시했다. 이 프로토콜은 임신 전 뇌혈류 평가와 뇌혈관문합술 시행 여부를 기준으로 고위험군을 구분하고, 고위험군 산모에 대해서는 임신·출산기 동안 혈압과 호흡 변동을 최소화하는 세심한 관리가 필요함을 강조하고 있다.
서울대병원 김승기 교수(신경외과)는 "이번 연구를 통해 모야모야병 산모의 임신·출산기 뇌졸중 위험 요인과 관리 방향을 체계적으로 제시할 수 있었으며, 임상 현장에서 실질적인 참고 자료가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
이번 연구는 이건희 소아암·희귀질환지원사업단의 지원을 받아 수행됐으며, 국제학술지 '국제 뇌졸중 저널(International Journal of Stroke)' 최근호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|