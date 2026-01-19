양천구, 돌봄 종사자 처우개선으로 안정적인 돌봄환경 구축한다

기사입력 2026-01-19 17:18


양천구, 돌봄 종사자 처우개선으로 안정적인 돌봄환경 구축한다

양천구(구청장 이기재)는 장기요양 어르신과 중증장애인 등 돌봄이 필요한 사회적 약자에게 양질의 서비스를 제공하기 위해 요양보호사와 장애인활동지원사를 대상으로 처우개선비를 확대하고 근무환경 개선을 위한 항목을 신설한다고 19일 밝혔다.

올해부터 요양보호사 처우개선비를 연 10만 원에서 연 20만 원으로 인상하고, 장애인활동지원사 처우개선비를 새롭게 도입해 연 20만 원을 지급한다.

급속한 고령화와 1인 가구 증가로 돌봄 수요가 지속적으로 늘어나고 있으나, 돌봄 현장 최일선에서 서비스를 제공하는 기관 종사자 인력은 충분하지 않은 실정이다.

특히 요양보호사와 장애인활동지원사는 거동이 불편한 어르신과 중증장애인 등을 전문적으로 돌보며 서비스 현장의 중추적 역할을 수행하고 있지만, 불안정한 고용, 낮은 임금, 감정 노동 등 열악한 근무환경으로 인해 이직률이 높고 인력 확보에 어려움을 겪고 있다.

돌봄 종사자의 잦은 이직과 인력부족은 돌봄 공백으로 이어져 돌봄 대상자와 보호자의 일상에 직접적인 영향을 미친다.

이에 양천구는 안정적인 돌봄 환경을 구축하기 위해 자체 예산을 투입해 처우개선비를 신설하는 등 요양보호사와 장애인활동지원사의 사기 진작 및 근무 여건 개선을 위한 노력을 이어가고 있다.

지원 대상은 양천구 소재 장기요양기관 또는 활동지원기관에서 전년도 연 100시간 이상 근무하고, 양천구에 주민등록이 되어 있거나 양천구민 이용자에게 서비스를 제공하는 등 요건을 충족한 돌봄 종사자다.

지급기준에 해당하는 경우 소속 기관으로 신청하면 된다.


이외에도 양천구는 감염병에 취약한 어르신과 장애인을 밀접 접촉하고 있는 요양보호사와 장애인활동지원사들에게 꼭 필요한 독감예방접종을 무료로 지원하고 있다.

이기재 양천구청장은 "최일선에서 높은 업무 강도를 버텨내며 내 가족을 돌보듯 고생하고 있는 돌봄 종사자의 자긍심이 높아질 때 돌봄의 질도 향상된다"며, "앞으로도 돌봄 종사자와 돌봄 대상자 모두가 만족할 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 김강섭 기자 bill1984@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

'핼쑥해진' 안영미, 건강이상설 해명..독박육아 탓 NO "노화 현상"

3.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

4.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

“이거 드세요”가 마지막 말..故 안성기 아내 첫 심경 고백

2.

'핼쑥해진' 안영미, 건강이상설 해명..독박육아 탓 NO "노화 현상"

3.

슬리피 "딘딘 결혼하면 축의금 1000만원, 솔직히 안했으면 좋겠다"(조롱잔치)

4.

[SC이슈] '방송 줄취소' 여파에..'음주운전 고백' 임성근 셰프 "제가 미친X, 사과 방송 준비"

5.

임성근, 2차 사과방송 예고 "잘못 숨기기보다 인정하고 성숙한 인간으로 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손아섭→김범수' 곧 캠프 출발인데, 아직도 도장 못찍은 4인방…"FA는 보상 아닌 미래 가치" [SC포커스]

2.

김하성 믿은 애틀란타 무슨 죄! 계획 뿌리채 수정해야 → FA에 돈쓰고 트레이드 시장까지 기웃거린다

3.

"이래서 경질할 수밖에" 프랭크 감독, 충격 '꼴찌' 성적표→EPL 시대, 토트넘 최악 홈 승률…단 2승→18% 굴욕

4.

'오타니 초대형 꼼수 계약' 찬양! 월드시리즈 2연패 오타니 덕분…'디퍼 중독' 다저스, 부채만 3조 넘겨

5.

"우리선수 동계훈련 직관하자" 천안시티, 2026년 남해 팬투어 참가자 모집

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.