기사입력 2026-01-19 17:27


대한항공, 설 연휴 제주행 마일리지 특별기 편성

대한항공이 2월 13일부터 2월 19일까지 매일 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 띄운다.

19일 대한항공에 따르면 마일리지 특별기는 연휴가 시작되는 2월 13일부터 7일간 매일 2편씩 총 14편이 운항한다. 김포-제주 노선 특정 시간대에 마일리지로 우선 발권이 가능하도록 마련됐다. 특별기의 항공편은 여행객들의 편의성을 높이고자 고객 수요가 높은 오후 시간대에 운항한다. 운항 일정은 김포발 오후 2시 50분, 제주발 오후 4시 55분이다.

대한항공 관계자는 "설 연휴를 맞아 좌석 공급난을 해소하고 고객들의 항공편 선택의 폭을 넓히고자 보너스 항공권을 가장 많이 이용하는 김포~제주 노선에 마일리지 특별기를 띄우기로 했다"며 "고객들이 마일리지를 더욱 다양하게 활용할 수 있는 방안을 지속적으로 늘려나갈 방침"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

