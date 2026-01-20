동원F&B, 방탄소년단 진과 함께 ‘슈퍼튜나포유’ 캠페인 전개

동원F&B(대표이사 김성용)가 동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께하는 '슈퍼튜나포유(Super Tuna For You)' 캠페인을 전개한다고 19일 밝혔다.

동원F&B는 고단백 동원참치의 맛과 건강성을 글로벌 소비자들에게 알리기 위해 이번 캠페인을 기획했다. '동원참치'와 '고추참치'의 묶음 제품에 참치캔을 꾸밀 수 있는 응원 스티커가 동봉되어 있으며, 해당 스티커로 꾸민 캔의 사진을 필수 해시태그(#슈퍼튜나포유, #SuperTunaFORYOU)와 함께 SNS에 업로드하면 캠페인에 참여할 수 있다.

이번 캠페인은 전세계 누구나 참여가 가능하며, 인스타그램을 비롯해 엑스(X, 구 트위터), 틱톡, 네이버 블로그 등 다양한 SNS 채널을 통해 응모할 수 있다. 추첨을 통해 300만 원 상당의 항공권과 동원참치 한정판 굿즈인 클리커 키링 등 다양한 경품을 제공한다. 이번 1차 캠페인은 3월 20일까지 진행 예정이며, 이후 새로운 경품과 함께 2차, 3차 캠페인도 진행할 예정이다.

'슈퍼튜나포유' 캠페인은 단순한 굿즈를 넘어 '커스터마이징 굿즈'를 선호하는 최근 소비 트렌드를 반영했다. 참치캔에 동봉된 스티커는 응원 문구(96종)와 5만 개 이상의 이름을 조합할 수 있는 한글과 영문 스티커로 이루어져 나만의 캔을 꾸민 후 소장하거나 지인에게 선물할 수 있다.

동원F&B 관계자는 "글로벌 스타인 방탄소년단 진과 함께 동원참치의 건강성과 고추참치의 매콤하고 달달한 맛을 글로벌 소비자들에게 효과적으로 전달하고자 이번 캠페인을 기획했다"며 "앞으로도 적극적인 마케팅 활동을 통해 '맛있는 단백질' 동원참치를 글로벌 소비자들에게 알릴 것"이라고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com



