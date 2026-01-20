갤러리아백화점, '2026 문화센터 봄학기' 회원 모집…건축·AI 등 5가지 테마

기사입력 2026-01-20 11:29


갤러리아백화점, '2026 문화센터 봄학기' 회원 모집…건축·AI 등 5…

갤러리아백화점이 오는 3월 3일부터 5월 말까지 진행되는 '2026년 문화센터 봄학기' 회원을 모집한다. 타임월드·광교·센터시티·진주점에서 운영하며, 23일부터 2월 28일까지 신청하면 된다.

이번 봄 학기는 올해 주목할 만한 이슈와 시즌 트렌드를 반영한 5가지 테마를 바탕으로 강좌를 구성했다.

대표 강좌로 세계적인 건축가 '안토니 가우디'의 서거 100주년을 맞이해 가우디의 건축 세계를 비롯한 건축의 매력을 느낄 수 있는 테마 강좌를 마련했다. 이밖에 세계 유명 건축물과 건축가들의 이야기를 살펴보는 인문학 강좌들도 다양하게 구성했다.

최근 인공지능(AI) 등 디지털 도구 활용과 콘텐츠 제작에 관심이 많은 고객들을 위한 다양한 디지털 프로그램 활용 강좌도 있다. 기초 활용법뿐만 아니라 프로그램을 이용한 수익화 방법까지 배울 수 있다.

이외에도 봄을 주제로 즐길 수 있는 취미·뷰티 강좌와 제철 식재료를 활용한 요리 강좌들을 준비했다. 산뜻한 봄 날씨에 어울리는 달리기·골프 등 건강 관리에 도움이 되는 강좌들도 함께 선보인다.

매 학기 인기를 끌고 있는 어린이 대상 클래스도 마련했다. 지난 11월부터 올해 1월까지 천안 센터시티에서 월 1회 열린 '데스파파예 키즈 영어 쿠킹클래스'는 전 강좌가 매진일 정도로 인기를 끌었다. 올 봄학기에도 어린이들의 선호도를 반영한 강좌들이 열릴 예정이다.

한화갤러리아 관계자는 "봄 시즌과 어울리면서도 다양한 연령대의 선호와 트렌드를 반영한 콘텐츠들을 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 관심을 갖고 참여할 만한 유익한 강좌들을 선보일 것"이라고 말했다.


김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 김주하, 마약 조사받았다 "소변 검사 때 여경 동행..자존심 상해"

2.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

3.

조정석, ♥거미 둘째 출산 후 잠정 활동 중단…자필편지 공개 "당분간 육아 집중"

4.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

5.

방탄소년단 공연에 멕시코 대통령도 나섰다…예매 논란에 정부 개입[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 김주하, 마약 조사받았다 "소변 검사 때 여경 동행..자존심 상해"

2.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

3.

조정석, ♥거미 둘째 출산 후 잠정 활동 중단…자필편지 공개 "당분간 육아 집중"

4.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

5.

방탄소년단 공연에 멕시코 대통령도 나섰다…예매 논란에 정부 개입[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG 보고 있나' 아틀레티코는 이강인에 진심이다...이적료 685억원 준비, 1월 안되면 6월에도 다시 시도한다!

2.

295억 김하성 황당 수술에 15억 더 썼다. 애틀랜타 백업 내야수 영입. 도루성공률 84.1% 마테오

3.

토트넘 포체티노 2기 체제 고려→손흥민 EPL 컴백 시나리오?..."장기적인 선택지로 고민"

4.

[공식발표]"아시아 1위 탈환 보인다" 일본, 1계단 추락→홍명보호, FIFA 랭킹 22위 유지…멕시코 15위→16위, 남아공 61위→60위

5.

41세 타격-도루왕 출신은 체코리그로, WBC 대표 출신 우완은 네덜란드로, 프로 은퇴는 새로운 시작으로 이어진다[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.