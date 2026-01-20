갤러리아백화점, '2026 문화센터 봄학기' 회원 모집…건축·AI 등 5가지 테마
갤러리아백화점이 오는 3월 3일부터 5월 말까지 진행되는 '2026년 문화센터 봄학기' 회원을 모집한다. 타임월드·광교·센터시티·진주점에서 운영하며, 23일부터 2월 28일까지 신청하면 된다.
이번 봄 학기는 올해 주목할 만한 이슈와 시즌 트렌드를 반영한 5가지 테마를 바탕으로 강좌를 구성했다.
대표 강좌로 세계적인 건축가 '안토니 가우디'의 서거 100주년을 맞이해 가우디의 건축 세계를 비롯한 건축의 매력을 느낄 수 있는 테마 강좌를 마련했다. 이밖에 세계 유명 건축물과 건축가들의 이야기를 살펴보는 인문학 강좌들도 다양하게 구성했다.
최근 인공지능(AI) 등 디지털 도구 활용과 콘텐츠 제작에 관심이 많은 고객들을 위한 다양한 디지털 프로그램 활용 강좌도 있다. 기초 활용법뿐만 아니라 프로그램을 이용한 수익화 방법까지 배울 수 있다.
이외에도 봄을 주제로 즐길 수 있는 취미·뷰티 강좌와 제철 식재료를 활용한 요리 강좌들을 준비했다. 산뜻한 봄 날씨에 어울리는 달리기·골프 등 건강 관리에 도움이 되는 강좌들도 함께 선보인다.
매 학기 인기를 끌고 있는 어린이 대상 클래스도 마련했다. 지난 11월부터 올해 1월까지 천안 센터시티에서 월 1회 열린 '데스파파예 키즈 영어 쿠킹클래스'는 전 강좌가 매진일 정도로 인기를 끌었다. 올 봄학기에도 어린이들의 선호도를 반영한 강좌들이 열릴 예정이다.
한화갤러리아 관계자는 "봄 시즌과 어울리면서도 다양한 연령대의 선호와 트렌드를 반영한 콘텐츠들을 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 관심을 갖고 참여할 만한 유익한 강좌들을 선보일 것"이라고 말했다.
