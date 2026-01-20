글로벌 타이어기업 콘티넨탈, 메르세데스-벤츠 GLE 및 GLS에 친환경 타이어 '에코콘택트 6 Q' 공급

기사입력 2026-01-20 14:10


글로벌 타이어기업 콘티넨탈, 메르세데스-벤츠 GLE 및 GLS에 친환경 …
에코콘택트6 Q. 사진제공=콘티넨탈

글로벌 타이어기업 콘티넨탈타이어가 메르세데스-벤츠의 프리미엄 SUV 모델 GLE와 GLS에 친환경 타이어 '에코콘택트 6 Q(EcoContact 6 Q)'를 신차용 타이어로 공급한다고 밝혔다.

콘티넨탈은 2024년부터 한국에서 메르세데스-벤츠 글로벌 애프터세일즈 타이어 프로그램의 '프리퍼드 파트너(Preferred Partner)'로 선정돼, '스포트콘택트 6', '에코콘택트 6', '프리미엄콘택트 6' 등 A-클래스부터 S-클래스까지 벤츠의 포트폴리오를 아우르는 고성능 타이어를 제공하고 있다.

이러한 기술력과 신뢰를 바탕으로 GLE 및 GLS 모델에는 콘티넨탈의 친환경 프리미엄 타이어 에코콘택트 6 Q가 공장 출고 단계부터 기본 장착된다. 이는 콘티넨탈이 메르세데스-벤츠의 주행 철학과 품질 기준을 충족하는 핵심 파트너로서의 위상을 다시 한번 입증하는 사례다. 에코콘택트 6 Q는 우수한 마일리지 성능과 안정적인 접지력을 바탕으로 편안하면서도 효율적인 주행 성능을 제공하는 것이 특징이다.

에코콘택트 6 Q는 구동 방식과 관계없이 다양한 차량에 폭넓게 적용 가능한 에너지 효율 중심으로 설계된 친환경 타이어다. 타이어에 적용된 '그린 칠리(Green Chili™ 2.0)' 컴파운드는 주행 중 에너지 손실을 최소화하고 회전 저항을 효과적으로 낮춰 연비 효율 향상과 탄소 배출 저감이라는 두 가지 가치를 동시에 실현한다.

여기에 최적화된 트레드 패턴을 적용해 노면 소음을 대폭 줄여 프리미엄 SUV에 걸맞은 정숙성을 구현했으며, 젖은 노면과 마른 노면 모두에서 짧은 제동거리와 안정적인 접지력을 확보했다. 고속 주행 시에도 뛰어난 코너링 안정성을 유지해 완성도 높은 주행 성능을 제공한다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

2.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

3.

“남친에 집·명품까지..그런데 결혼 안 한대요” 억대 CEO의 ‘밑 빠진 물독 사랑’ (물어보살)

4.

팝페라 거장 임형주, 母갈등 심각하네 "집에서 '구박데기'..모멸감 들어"

5.

'음주운전 3번' 임성근, 이레즈미 문신한 이유도 고백 "모든 게 나의 불찰"

연예 많이본뉴스
1.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

2.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

3.

“남친에 집·명품까지..그런데 결혼 안 한대요” 억대 CEO의 ‘밑 빠진 물독 사랑’ (물어보살)

4.

팝페라 거장 임형주, 母갈등 심각하네 "집에서 '구박데기'..모멸감 들어"

5.

'음주운전 3번' 임성근, 이레즈미 문신한 이유도 고백 "모든 게 나의 불찰"

스포츠 많이본뉴스
1.

'초황당 부상' 김하성, 단 하루만에 대체됐다! → 1홈런 유격수 영입. "최상의 시나리오에도 6주 OUT"

2.

'4560억 안썼어도 우승 후보', 터커-디아즈 합류 이전에도 LAD는 작년보다 강했다...4가지 이유?

3.

'FA 미계약자' 조상우 일본에 있다…KIA "캠프 전까지 해결 위해 노력"

4.

[오피셜]'주전 첫해에 3100만원 → 1억1200만원' 생애 첫 억대연봉, 대박 신호인가

5.

"가장 완벽한 팀구성" LG 두번 우승한 '약속의 땅'에 또간다. 첫 2연패 또 실패는 없다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.