본푸드서비스, 호텔 뷔페 레스토랑서 겨울 시즌 딸기 디저트 선보여

기사입력 2026-01-20 17:23


본푸드서비스, 호텔 뷔페 레스토랑서 겨울 시즌 딸기 디저트 선보여

본푸드서비스가 겨울 딸기 시즌을 맞아 전국 주요 호텔 뷔페 레스토랑에서 딸기 디저트 특화 프로모션 '더 스트로베리 모먼트(The Strawberry Moment)'를 선보인다고 20일 밝혔다.

본푸드서비스에 따르면 딸기 특화 프로모션은 '겨울 딸기의 달콤한 순간'을 콘셉트로, 딸기를 활용한 프리미엄 디저트 7종을 중심으로 구성됐다. 본푸드서비스가 식음 서비스를 운영하는 롯데시티호텔 '씨카페' 명동, 대전, 제주와 L7호텔 '플로팅' 해운대, 명동 레스토랑에서 3월 말까지 시즌 한정으로 디저트를 맛볼 수 있다.

본푸드서비스는 베리 판나코타, 스트로베리 치즈케이크, 딸기 크림치즈 무스 등 총 7종의 제철 딸기의 신선함과 풍미를 살린 디저트를 선보여 호텔 뷔페 디저트 코너의 완성도를 높였다고 설명했다. 기존 식사 중심의 뷔페 구성에서 디저트를 하나의 핵심 콘텐츠로 강화하겠다는 전략이다.

프로모션은 그간 5성급 호텔 뷔페 중심으로 운영되던 프리미엄 딸기 디저트를 4성급 호텔에서도 합리적인 가격으로 경험할 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 본푸드서비스는 지난달 동파육, 과메기 등 제철 식재료를 활용한 겨울 시즌 메뉴 '윈터 고메 셀렉션'으로 긍정적인 반응을 얻은 데 이어, 시즌과 연계한 디저트 콘텐츠를 확대해 풍성한 겨울 미식 경험을 제공한 바 있다.

본푸드서비스는 딸기 특화 프로모션을 통해 호텔 뷔페 디저트 코너를 하나의 핵심 콘텐츠로 확장하고, 경쟁력을 높이겠다는 방침이다.

유현승 본푸드서비스 컨세션본부 본부장은 "이번 프로모션은 제철 딸기의 매력을 풍성하게 담아낸 본푸드서비스만의 프리미엄 디저트 메뉴를 합리적인 가격으로 즐기실 수 있도록 기획됐다"며 "제철 식재료와 시즌 콘셉트를 결합한 특화 메뉴 운영을 통해 호텔 뷔페 전반의 완성도를 높이고, 고객 만족도를 지속적으로 끌어올릴 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

2.

김숙, 캠핑 중 난로 사고 당했다 "연통 만지다 400만원 옷 망가뜨려"

3.

이수근 뇌성마비 子, 유학 중 훌쩍 자란 근황 "이제 고등학생, 축하해"

4.

은지원, ♥9세 연하와 재혼 후 속내 고백.."너무 도둑놈인가? 죄송한 마음"

5.

지상렬, 19금 방송 '노모쇼' 맡은 이유.."'무도' 합류 불발, 정형돈·정준하만 섭외"(하와수)

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 역대급 폭설로 日서 고립…기차 운행도 중단 "사람이 아무도 없어"

2.

김숙, 캠핑 중 난로 사고 당했다 "연통 만지다 400만원 옷 망가뜨려"

3.

이수근 뇌성마비 子, 유학 중 훌쩍 자란 근황 "이제 고등학생, 축하해"

4.

은지원, ♥9세 연하와 재혼 후 속내 고백.."너무 도둑놈인가? 죄송한 마음"

5.

지상렬, 19금 방송 '노모쇼' 맡은 이유.."'무도' 합류 불발, 정형돈·정준하만 섭외"(하와수)

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "호날두 50세까지 뛴다" 2002년 WC 우승 멤버 충격 주장..."모든 건 메시 때문이야"

2.

[속보] '초대형 이적설' 이강인 입장 드디어 떴다...西 유력 매체 "PSG 떠나 아틀레티코 이적 원해"

3.

[오피셜] 캠프 출발 17시간전 극적 합의! '2년 최대 16억' 장성우, KT와 FA 계약 완료 → 12년 동행 '약속'

4.

[단독]'충격적 결말?' 조상우 김범수 홍건희까지, KIA가 쓸어담나. 협상 급물살

5.

K리그 2025년 수입 508억원→지출 506억원, 프로연맹 결산 경영공시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.