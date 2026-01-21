설 선물 키워드도 '건강지능 HQ'…롯데마트, 효소·알부민 등 이색 건강 세트 라인업 강화

2026년 핵심 트렌드 키워드로 건강 관리 역량을 의미하는 '건강지능(HQ, Health Quotient)'이 주목받는 가운데, 롯데마트가 설을 앞두고 다양한 건강 선물 라인업을 선보인다. 세분화된 건강 관리 목적에 맞춰 인기 건강기능식품부터 건강 식재료까지 폭 넓은 이색 선물을 준비했다.
실제 지난해 추석 롯데마트 온라인 채널에서는 효소 선물세트가 헬스케어 카테고리 판매량 1위를 기록했다. 소비 흐름이 전통적인 홍삼, 비타민 상품군에서 벗어나 점차 다양화되고 있음을 보여준다. 롯데마트는 올 설에도 '그레인온 골드카무트 브랜드밀효소 세트(사진)'를 출시 당시와 동일한 엘포인트 회원 할인가 3만 9900원에 판매한다.
단백질 섭취 수요에 대응해 알부민 선물세트도 새롭게 선보인다. 알부민은 계란 유래 성분을 활용한 단백질 소재 식품으로, 지난해 연말 홈쇼핑을 중심으로 잇따른 완판을 기록하며 화제 상품으로 자리 잡았다. '알부민 골드 플러스(30ml*15병)'를 엘포인트 회원에게 50% 할인해 2만 8000원에 판매하고, 'CMG제약 마시는 알부민 파워부스트샷(20g*30포*2개입)'도 반값 할인을 적용해 4만 4900원에 제공한다. '휴럼 로얄 알부민 골드(20ml*30병)'는 11만원에 1+1 프로모션을 진행한다.
이외에도 롯데마트는 혈당 관리에 특화된 '락토핏 당케어 3입 세트(50포*3입)'를 엘포인트 회원 대상 할인가 4만 1900원에 판매하고, 이너뷰티 트렌드를 반영한 'CJ 자연건강 석류 콜라겐(50ml*24포)'은 5만 7800원에 1+1 혜택을 제공한다.
식재료형 건강 선물도 준비했다. 특히 건강한 지방 섭취에 대한 관심이 높아짐에 따라, 롯데마트는 버터·오일·견과 등 관련 상품으로 다양한 선택지를 마련했다. 대표적으로 팜유와 유화제를 사용하지 않은 플레이버 버터 '룩트 프리미엄 버터 세트'를 4만 3000원에 신규 운영한다. 순수 유크림과 젖산균으로 만든 프랑스산 천연 버터에 다시마, 블루베리 등 각 원재료를 블렌딩한 4가지 맛으로 구성해 건강·미식 수요를 함께 겨냥했다. 첨가물 없이 땅콩 100%로 만든 '리고 100% 피넛버터 2입+우드나이프 세트'는 1만 7980원에, '산 도메니코 엑스트라버진 올리브오일(500ml)'은 엘포인트 회원 대상 10% 할인해 4만 6800원에 판매한다. 사차인치, 브라질너트 등 이색 견과를 담은 '프리미엄 무염 견과 9종 세트'는 8만 9900원에 구매할 수 있다.
한경환 롯데마트·슈퍼 기호식품팀장은 "홍삼·비타민 등 건강 스테디셀러가 여전히 꾸준한 수요를 보이는 가운데, 최근에는 단백질·소화·혈당·지방 등 관리 목적에 맞춰 세분화된 선물을 찾는 고객도 늘고 있다"며, "고객의 다양한 건강 관리 니즈를 반영한 이색 세트로 건강 선물 시장에 새로운 선택지를 제안할 계획"이라고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com