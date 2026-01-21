볼보트럭, 유로 NCAP 테스트에서 연이어 최고 등급 별 5개 획득 쾌거


|볼보트럭이 유로 NCAP 테스트에서 연이어 최고 등급 별 5개를 획득해 안전 우수성을 입증했다. 사진제공=볼보 트럭
볼보트럭의 2개 차종이 유럽의 소비자 검사 기관 '유로 NCAP(Euro NCAP)'에서 진행한 트럭 안전성 평가에서 최고 등급인 별 5개를 추가로 획득하며, 볼보의 핵심 가치인 안전 분야에서의 글로벌 리더십을 다시 한번 입증했다.
앞서 두 차례 실시된 유로 NCAP의 대형 상용트럭 안전성 평가에서 대상에 포함되었던 모든 볼보트럭 모델이 최고 등급을 받은 데 이어, 이번 평가에서는 FH 스탠다드 캡 기반 2가지 모델이 별 5개를 획득했다.
이로써 현재까지 유로 NCAP에서 별 5개를 받은 볼보트럭 모델은 FM 4x2 트랙터와 FM 6x2 리지드, FH 4x2 트랙터, FH 6x2 리지드, FH 에어로 4x2 트랙터, FH 에어로 6x2 리지드 등 6개 모델이다.
로저 알름 볼보트럭 사장은 "해당 테스트 결과로 볼보트럭이 지속적으로 추구해온 안전의 우수성이 다시 한번 증명됐다. 안전은 볼보트럭이 최우선으로 여기는 핵심 가치이며 앞으로도 이것은 변함없을 것"이라며, "볼보트럭은 이러한 결과에 안주하지 않고, 끊임없이 도로 위 모든 이용자를 보호하기 위한 안전 분야 혁신을 선도해 나갈 것이다"라고 밝혔다.
아울러, 현재까지 별 5개를 획득한 총 6개의 볼보트럭 모델은 우수한 시야 확보 능력과 뛰어난 성능의 능동형 안전 시스템을 바탕으로 도심 환경에서 보행자·자전거 이용자 등 취약한 도로 이용자 보호를 중점적으로 평가하는 '시티 세이프(City Safe)' 기준 또한 충족했다.


특히, 볼보트럭은 2024년 유로 NCAP에서 대형 상용트럭을 대상으로 한 안전성 평가를 처음 도입했을 당시, 업계 최초로 별 5개를 받은 트럭 제조사이기도 하다.
유로 NCAP의 별 5개 등급은 차량이 '운전자 지원'과 '충돌 회피' 등 주요 항목에서 기준을 충족하거나 그 이상을 달성해 운전자와 주변 도로 이용자 모두에게 높은 수준의 안전성을 제공함을 의미한다.
한편, 볼보트럭은 '무사고(Zero Accidents)' 비전을 안전 분야에 있어서 최우선 원칙으로 여기고 있으며, 이를 바탕으로 차량 및 교통 안전을 향상시키기 위해 끊임없이 노력하고 있다. 볼보트럭은 앞으로도 탑승자 보호와 더불어, 위험 상황을 사전에 예측해 사고를 예방하고 피해를 줄이는 안전 기술을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
