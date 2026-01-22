2025년 한국경마 씨수말 결산! 독주 끝, 치열한 혈통전쟁 시작

국내에는 약 100여두의 씨수말이 활동 중이다. 이들의 경쟁은 곧 한국경마 혈통 판도를 보여준다. 한 해 최고의 씨수말을 '리딩사이어'라고 하는데, 1년간 씨수말의 자마들이 경주에 출전해 벌어들인 총상금의 합계로 결정된다.
|
한센은 2025년에도 자마들의 다승 활약에 힘입어 리딩사이어를 지켜냈다. 200두가 넘는 자마들이 단·중거리 경주에 고르게 출전하며 안정적인 상금 누적을 이끌었다. 자마 평균상금(AEI)이 1을 넘지 못한 점은 아쉽지만 하위 등급부터 상위 등급까지 폭넓은 활약을 펼쳤다는 점이 강점이다.
투아너앤드서브 - '글로벌히트'의 부마, 아쉬운 3위
3위를 차지한 투아너앤드서브의 대표자마는 '글로벌히트'다. '글로벌히트'가 부상 없이 대통령배와 그랑프리에서 활약을 해주었더라면 보다 높은 순위도 가능했을 듯해 아쉽다. 앞으로 또 한 번 '청담도끼'와 '글로벌히트'의 뒤를 잇는 걸출한 자마를 배출하기를 기대해본다.
섀클포드 - 자마 데뷔 3년차 씨수말 1위
2024년 10위였던 순위가 2025년에는 4위로 급등했고, 자마들이 데뷔한지 3년 차(4세마)인 씨수말 중에서는 1위를 기록했다. 현재 1등급 자마는 없지만, 2024년 코리안오크스 우승마 '이클립스베리'와 2025년 농협중앙회장배 우승마 '치프스타' 등 유망주를 배출하며 잠재력을 입증했다. 특히 '치프스타'가 올해 3세 암말 대상경주에서 활약을 이어간다면 높은 순위를 유지할 것으로 보인다.
언캡처드 - 꾸준한 대상경주 입상 강자
9위에 이름을 올린 언캡처드는 매년 대상경주 우승마를 배출하며 씨수말로써 입지를 탄탄히 다지고 있다. 자마수는 적지만 데뷔한 지 얼마 되지 않은 신예 자마들이 주요 경주에서 두각을 나타내며 부마의 가치를 급상승시켰다. 특히 트리플크라운 경주 2회를 포함해 총 3회의 대상경주를 우승한 '오아시스블루'의 활약이 두드러졌다.
닉스고 - 시장의 기대를 한 몸에 받는 차세대 주자
국내에서는 아직 씨수말 활동을 시작하지 않아 이번 순위에 이름이 없지만, 미국에서 먼저 데뷔한 자마들이 승전보를 전해옴에 따라 국내 생산 농가 사이에서 기대가 최고조에 달했다. 닉스고는 향후 한국 경마 혈통 지도를 바꿀 핵심 씨수말 후보로 평가받는다.
메니피 - 사후에도 증명된 전설의 영향력
작년도 출전 자마가 29두에 불과했음에도 전체 15위를 기록하며 여전한 위상을 보여주었다. 작년 연도대표마 '스피드영'이 성적을 견인했으며, 딸의 자마의 성적을 기준으로 평가하는 리딩브루드메어사이어(Leading Brodmare Sire) 순위에서는 압도적인 1위를 차지해 모계 우성형 혈통의 힘을 입증했다.
대를 잇는 '파워블레이드(13위)'와 '세이브더월드(23위)'의 활약 또한 메니피 혈통의 우수성을 뒷받침했다. 특히 파워블레이드는 국내 경주마 출신 씨수말 중 최고 성적이다.
2025년 씨수말 성적은 특정 씨수말의 독주보다는 자마들의 적성과 특징에 따른 다변화된 경쟁 체제가 정착되었음을 보여준다. 해당 내용과 관련한 자세한 분석은 한국마사회 경마방송 KRBC 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com