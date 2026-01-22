SSG닷컴, 28일까지 바로퀵 무료배송 행사 진행

SSG닷컴이 오는 28일까지 바로퀵 무료배송 행사를 진행한다.
SSG닷컴은 바로퀵 물류 거점을 지난달 기준 60곳에서 이달 제주권을 포함한 지방 권역 10곳을 추가 오픈해 전국 70곳에서 즉시배송 서비스를 제공한다. 1월 기준 서울권 16곳, 경기권 25곳, 강원권 1곳, 충청권 5곳, 전라권 8곳, 경상권 14곳, 제주권 1곳에서 바로퀵 서비스를 이용 가능하며 올 상반기 내 90곳으로 늘릴 계획이다.
연령대별 주문건수 비중을 살펴보면 40대가 40%로 가장 높았고, 50대 30%, 30대 20% 순으로 나타났다. 연령대별 주문건수 신장률도 20대 31%, 30대 37%, 40대 47%, 50대 51%, 60대 58%를 기록해 모든 연령대에서 빠른 배송 서비스 수요가 높다는 점을 확인했다.
SSG닷컴 관계자는 "즉시배송 서비스를 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 바로퀵 물류 거점을 계속 확대하고 있다"며 "무료배송 프로모션도 마련해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.
