SSG닷컴, 28일까지 바로퀵 무료배송 행사 진행

SSG닷컴이 오는 28일까지 바로퀵 무료배송 행사를 진행한다.

바로퀵은 식품·생활용품 등 이마트 매장 상품을 점포 중심으로 반경 3km이내에서 배달대행사의 이륜차로 도착지까지 1시간 내외로 배송해주는 서비스다.

SSG닷컴은 행사 기간 바로퀵으로 이마트 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게 무료배송 쿠폰을 아이디(ID)당 2장씩 증정한다.

SSG닷컴은 바로퀵 물류 거점을 지난달 기준 60곳에서 이달 제주권을 포함한 지방 권역 10곳을 추가 오픈해 전국 70곳에서 즉시배송 서비스를 제공한다. 1월 기준 서울권 16곳, 경기권 25곳, 강원권 1곳, 충청권 5곳, 전라권 8곳, 경상권 14곳, 제주권 1곳에서 바로퀵 서비스를 이용 가능하며 올 상반기 내 90곳으로 늘릴 계획이다.

또한 이마트와 협업해 바로퀵 운영 상품도 론칭 시점인 지난해 9월 대비 100% 확대해 신선·가공식품, 생활용품 등 1만2000여개의 상품을 판매한다.

SSG닷컴이 이달 1일부터 19일까지 바로퀵 주문 데이터를 분석한 결과, 주문건수는 직전 월 동기 대비 50% 증가했다. 특히 여성 고객은 전체 주문건수의 80%를 차지할 정도로 퀵커머스의 성장을 이끌고 있다.

연령대별 주문건수 비중을 살펴보면 40대가 40%로 가장 높았고, 50대 30%, 30대 20% 순으로 나타났다. 연령대별 주문건수 신장률도 20대 31%, 30대 37%, 40대 47%, 50대 51%, 60대 58%를 기록해 모든 연령대에서 빠른 배송 서비스 수요가 높다는 점을 확인했다.

SSG닷컴 관계자는 "즉시배송 서비스를 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 바로퀵 물류 거점을 계속 확대하고 있다"며 "무료배송 프로모션도 마련해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.
