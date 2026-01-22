교실 밖에서도 배운다… 한국마사회, 승마교육으로 배움의 영역 확장

기사입력 2026-01-22 16:13


유소년 승마단 교육 현장. 사진제공=한국마사회

교실을 벗어난 다양한 교육 방식에 대한 관심이 높아지는 가운데, 교육의 날을 맞아 말과의 교감을 통해 배우는 '승마교육'이 체험형 교육의 한 분야로 주목받고 있다.

한국마사회(회장 정기환)는 학생과 국민을 대상으로 승마교육 프로그램을 운영하고 있다. 승마교육은 말과 호흡을 맞추는 과정에서 균형감각과 집중력, 정서적 안정을 기를 수 있는 체험형 교육이다. 또한 말과의 교감을 통해 생명 존중과 책임감, 배려의 가치를 자연스럽게 익힐 수 있다.

대표적으로 학교체육 승마 지원사업이 있다. 교육과 체험 중심으로 구성돼 승마 경험이 없는 학생도 참여할 수 있으며, 말의 특성과 생태를 이해하고, 안전 교육을 함께 진행해 교육 효과를 높이고 있다. 이러한 운영을 바탕으로 지난해에는 전년 대비 44% 증가한 75개 학교가 학교체육 승마교육에 참여했다. 아울러 교원과 지도자를 위한 교육도 병행해 학교 현장에서 승마교육이 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하고 있다.


유소년 승마대회에서 어린 기수가 코스를 통과하고 있다. 사진제공=한국마사회
2022년 학교 체육으로 승마 과목이 편입된 이후 공교육과 연계한 교육 활동으로 자리 잡았으며, 해당 사업은 농림축산식품부 말산업육성 종합계획에 따라 추진되고 있다. 한국마사회는 올해에도 약 100개 학교를 대상으로 확대하여 승마교육을 이어갈 계획이다.

이와 함께 일반 국민을 대상으로 한 힐링승마와 돌봄승마 프로그램도 운영하고 있다. 말과의 교감을 중심으로 구성돼 신체 활동과 마음의 안정을 함께 경험할 수 있으며, 세대와 연령에 관계없이 참여할 수 있는 맞춤형 승마 프로그램으로 활용되고 있다.

한국마사회 관계자는 "승마교육은 몸과 마음을 함께 성장시키는 교육으로, 아이들이 말과 교감하며 배움의 폭을 넓힐 수 있는 기회"라며 "앞으로도 학교 현장과 연계한 승마교육을 지속적으로 확대하고, 학생과 국민이 일상 속에서 말과 함께 배우는 교육 환경을 만들어가겠다"고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

