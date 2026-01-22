한국마사회-남아공 기수학교 협력, 글로벌 기수 양성 프로그램 본격 가동
|SAJA 최고운영책임자(COO) 타린 메이슨과 송대영 한국마사회 경마본부장(왼쪽부터)이 남아프리카공화국 현지에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국마사회
한국마사회(회장 정기환)는 세계적인 기수 양성기관인 남아프리카공화국 기수학교(SAJA; South African Jockey Academy)와 협력해 한국 기수의 국제 경쟁력 강화를 위한 해외 장기 전문 양성 프로그램을 2026년부터 본격 운영한다고 밝혔다.
동 프로그램을 통해 5명의 한국 기수 지망생이 2026년부터 SAJA에 입교하여 2년간의 체계적인 전문 교육을 받게 된다. 단발성이 아닌 매년 정기적으로 운영되는 상시 양성체계로, 장기적 인재 육성 기반을 마련한다는 계획이다.
한국마사회와 SAJA는 1월 18일 남아프리카공화국 현지에서 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 한국 기수 맞춤형 교육 과정 운영, 훈련 및 생활 전반에 대한 협력, 장기적 인력 교류 확대 등에 합의했다.
선발 대상은 국내 말산업 전문인력 양성기관을 졸업했거나 재학 중인 학생으로, 기초 역량과 성장 가능성을 SAJA에서 종합적으로 평가해 선발할 예정이다. 교육비·체류비 등 전 과정이 100% 자부담 방식으로 운영되며, 참가자는 스스로의 의지와 책임을 바탕으로 해외 전문 교육 과정을 이수하게 된다.
SAJA는 남아공을 대표하는 기수 전문 교육기관으로, 국제 무대에서 활약하는 다수의 기수를 배출한 세계 최고 수준의 교육 인프라를 갖추고 있다. 입교 학생들은 2년간 기승 기술 고도화 체력·체중 및 자기관리 경주 전략 및 전술 해외 경주 규정과 윤리 실전 중심 기승 훈련 등 이론과 실습을 병행한 종합 교육 과정을 이수한다.
프로그램을 성공적으로 수료한 학생에게는 귀국 후 기수면허시험 응시 시 일부 시험 면제 등 제도적 인센티브가 부여될 예정으로, 해외 전문 교육과 국내 기수 제도를 연계한 실질적인 경력 개발 경로가 마련될 전망이다.
한국마사회 송대영 경마본부장은 "이번 프로그램은 자발성과 전문성을 갖춘 인재를 글로벌 경쟁력을 확보한 기수로 육성하는 장기 전략"이라며, "연례 운영을 통해 우수 인재 풀을 지속적으로 확대하고, 한국 경마의 국제 경쟁력을 구조적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
한국마사회는 향후 본 프로그램의 운영 성과를 바탕으로 해외 선진 기수 교육기관과의 협력을 단계적으로 확대하고, 국제 기준에 부합하는 기수 양성 체계를 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
