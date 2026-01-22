마리아나관광청-클투, 사이판 마라톤 통해 전략적 협업 선보여

기사입력 2026-01-22 17:11


마리아나관광청-클투, 사이판 마라톤 통해 전략적 협업 선보여

마리아나관광청이 러닝 전문 여행 플랫폼 클투와 전략적 협업을 통해 사이판 마라톤 홍보에 나선다.

22일 마리아나관광청에 따르면 사이판 마라톤은 3월 7일 개최, 사이판을 경험하는 새로운 여행 콘텐츠 '사이판 마라톤 런투어 1기' 참가자를 모집한다. 마라톤 참가를 중심으로 여행의 리듬을 재구성한 이번 런투어는 달리고, 쉬고, 기록하는 과정을 하나의 여정으로 엮은 러닝 특화 여행 상품이다. 해당 상품은 3월 5일부터 9일까지 3박 5일 일정으로 구성되며, 참가자는 풀코스부터 5km까지 자신의 러닝 수준에 맞춰 사이판 마라톤에 참가할 수 있다. 왕복 항공권과 마이크로 비치에 위치한 크라운 플라자 리조트 사이판 (Crowne Plaza Resort Saipan) 숙박, 마라톤 참가권이 포함된 러닝 특화 여행 상품으로, 89만 원 특가에 선보인다.

대회 참가를 중심으로 자유 일정과 모닝 런 완주를 기념하는 프로그램 등이 함께 구성, 단순한 대회 참가를 넘어 러닝을 통해 여행지를 보다 깊이 경험할 수 있도록 했다. 사이판 런투어 론칭을 기념해 소셜 미디어 채널을 통한 참여형 이벤트도 함께 진행한다.

특히 런투어 상품에는 '달리는 아나운서"로 알려진 박지혜 아나운서를 비롯해 다양한 러닝 인플루언서와 콘텐츠 크리에이터들이 함께 참여한다. 참가자들은 사이판의 아름다운 자연을 배경으로 러닝과 여행의 주요한 순간을 기록할 예정이며, 현지 일정에 러닝 전문 포토그래퍼도 동행해 참가자들의 뜻깊은 순간을 생생하게 담아낼 계획이다.

구정희 마리아나관광청 한국사무소 이사는 "클투와 협업을 통해 사이판을 러닝 여행지로서 확실히 자리매김하는 데 힘쓸 예정"이라며 "사이판 마라톤 코스의 차별화된 장점을 부각시켜 기록 경쟁을 넘어 경험 중심의 스포츠/레저 여행지로서 사이판의 매력을 지속적으로 소개할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

3.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

4.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

3.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

4.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

4.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

5.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.