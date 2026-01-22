유니클로, 패션 콘텐츠 크리에이터 ‘스타일힌터’ 2기 모집

글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 자사의 제품으로 스타일링 콘텐츠를 제작하는 패션 크리에이터 '유니클로 스타일힌터(UNIQLO StyleHinter)' 2기를 모집한다고 발표했다.

스타일힌터는 유니클로의 패션 스타일 검색 어플리케이션 '스타일힌트(StyleHint)'를 기반으로 활동하는 패션 크리에이터로, 유니클로 제품을 활용하여 스타일링 콘텐츠를 제작하고 해당 어플리케이션 및 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 스타일 노하우를 공유하는 활동을 진행한다.

나이와 성별에 관계없이 패션에 관심이 있는 누구나 일반 부문과 KIDS & BABY 부문 중 선택하여 지원할 수 있으며, 선발된 인원에게는 매월 소정의 활동비가 지급된다. 또한 유니클로가 주관하는 여러 온·오프라인 행사에 참석할 수 있는 기회 등의 다양한 혜택도 주어진다.

스타일힌터 2기 신청 응모는 1월 23일(금)부터 2월 1일(일)까지이며, 총 모집인원은 100명이다. 최종 합격자 발표는 2월 12일(목) 예정이며, 본격적인 활동은 3월부터 8월까지이다. 보다 자세한 내용은 한국 유니클로 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

한편, '스타일힌트'는 유니클로가 자체 개발한 패션 스타일 검색 앱으로, 국내에는 2024년 5월 공식 런칭했다. 이용자는 스타일힌트에 업로드한 스타일 사진을 기반으로 자신에게 어울리는 유니클로 제품을 추천받을 수 있으며, 해시태그 검색과 제품 태그 기능, 온라인 스토어 연동을 통해 스타일 탐색부터 구매까지 원스톱으로 가능하다.로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 자사의 제품으로 스타일링 콘텐츠를 제작하는 패션 크리에이터 '유니클로 스타일힌터(UNIQLO StyleHinter)' 2기를 모집한다고 발표했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com





