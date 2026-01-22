유니클로, 패션 콘텐츠 크리에이터 ‘스타일힌터’ 2기 모집

|
글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 자사의 제품으로 스타일링 콘텐츠를 제작하는 패션 크리에이터 '유니클로 스타일힌터(UNIQLO StyleHinter)' 2기를 모집한다고 발표했다.
스타일힌터 2기 신청 응모는 1월 23일(금)부터 2월 1일(일)까지이며, 총 모집인원은 100명이다. 최종 합격자 발표는 2월 12일(목) 예정이며, 본격적인 활동은 3월부터 8월까지이다. 보다 자세한 내용은 한국 유니클로 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.
한편, '스타일힌트'는 유니클로가 자체 개발한 패션 스타일 검색 앱으로, 국내에는 2024년 5월 공식 런칭했다. 이용자는 스타일힌트에 업로드한 스타일 사진을 기반으로 자신에게 어울리는 유니클로 제품을 추천받을 수 있으며, 해시태그 검색과 제품 태그 기능, 온라인 스토어 연동을 통해 스타일 탐색부터 구매까지 원스톱으로 가능하다.