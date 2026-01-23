청년 정책 우리가 직접 만든다…양천구, ‘제8기 청년네트워크 위원’ 모집

|
양천구(구청장 이기재)가 '제8기 양천 청년네트워크' 위원을 2월 6일까지 모집한다.
모집대상은 공고일 기준 19세 이상 39세 이하 청년으로 양천구민이거나 양천구 소재 직장에 재직 중인 청년, 청년단체 또는 비영리단체 소속 청년 중 하나 이상에 해당하면 누구나 지원할 수 있다.
정기회의는 월 1회 개최되며, 분과회의, 워크숍, 토론회, 청년주간 행사 등도 연중 운영된다.
활동 기간은 2026년 2월 19일부터 2027년 2월 18일까지 1년이며, 최대 두 차례까지 연임할 수 있다.
위원에게는 회의 참석 시 수당이 지급되며, 수료증(연간 활동 참여율 70% 이상), 위촉장, 활동증명서가 발급되고 정책 우수 제안자와 활동우수자에게는 구청장 표창이 수여된다.
지원을 희망하는 청년은 구글폼을 작성한 뒤 △주민등록초본 △재직증명서·사업자등록증 △활동증명서 중 하나의 증빙서류를 담당자 이메일로 제출하면 된다.
최종 선정 결과는 2월 13일 개별 통보될 예정이다.
이기재 양천구청장은 "청년네트워크는 청년들이 가진 무한한 잠재력을 구정에 녹여낼 수 있는 가장 역동적인 창구"라며 "정책 설계 주체로 참여하며, 그동안 상상했던 생각을 실현해 볼 수 있는 '양천 청년네트워크' 위원 모집에 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.