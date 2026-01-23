닥터포헤어, 브랜드 모델 배우 박보검 발탁…‘샴푸는 닥포헤요’ 국민 탈모 샴푸 캠페인 전

두피케어 전문 브랜드 닥터포헤어(Dr.FORHAIR)가 배우 박보검을 새로운 브랜드 모델로 발탁하고, 대한민국 1등 샴푸 '폴리젠 샴푸'를 고객들의 의견을 청취한 업그레이드 버전으로 새롭게 선보인다.
닥터포헤어의 대표 제품인 '폴리젠 샴푸'는 탈모를 비롯한 다양한 두피 고민을 아우르는고자 기획된 바 있다.
이번에 출시되는 업그레이드 버전 '폴리젠 씨크닝 샴푸'는 기존 폴리젠 샴푸의 핵심 강점을 한층 강화한 제품이다. 두피 강화 효과는 높이고 사용감은 더욱 개운하게 개선했으며, 탈모 케어를 넘어 두피 환경 개선과 모발 볼륨까지 동시에 관리할 수 있게 설계된 것이 특징이다. 닥터포헤어만의 두피 과학 기반의 흡수 기술력을 집약한 Folligen-X™ 기술을 기존 대비 33배 더 적용해 생체 친화적 흡수력을 높여 두피 강화 효율을 끌어올렸다고 브랜드 측은 주장했다.
이와 함께 닥터포헤어는 브랜드 이미지 강화를 위해 배우 박보검을 새로운 브랜드 모델로 발탁했다. 건강하고 신뢰감 있는 박보검의 이미지가 두피케어 브랜드로서 닥터포헤어가 지향하는 방향성에 부합한다는 판단이다. 와이어트 닥터포헤어 관계자는 "배우 박보검 모델 발탁과 더불어 닥터포헤어만의 전문성을 바탕으로 국내 샴푸 시장에서의 경쟁력을 한층 강화할 예정"이라며 "박보검과의 다양한 협업 활동을 통해 브랜드 메시지를 보다 폭넓게 전달할 계획"이라고 전했다.
한편, 닥터포헤어는 폴리젠 샴푸 업그레이드 버전 출시를 기념해 네이버 브랜드 스토어를 중심으로 다양한 세일즈 프로모션을 진행한다. 네이버 신상위크를 통해 '폴리젠 씨크닝 샴푸'를 네이버 단독으로 선런칭하며, 프로모션은 1월 26일(월)부터 2월 1일(일)까지 1주일간 운영된다. 닥터포헤어 브랜드 스토어에서 폴리젠 씨크닝 샴푸 기획세트를 최대 58% 할인된 가격으로 단독 만나볼 수 있으며, 신상위크 기간 동안 구매왕 이벤트를 통해 최다 구매 고객에게는 스페셜 기프트 키트가 증정될 예정이다.
닥터포헤어는 이번 폴리젠 샴푸 업그레이드 버전 '폴리젠 씨크닝 샴푸' 출시를 통해 다양한 두피 고민의 정답으로서 대한민국 1등 샴푸 브랜드 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com